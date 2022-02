Divulgação Bispo Abner Ferreira





Se hoje fosse o seu último dia na terra, acha que a forma como viveu, as atitudes que tomou na última semana valeram a pena? Mudaria alguma coisa? Normalmente a resposta é sim!

O problema da gente é achar que vai sempre dar tempo. “Depois, eu brinco com você, meu filho”, “Depois, nós marcamos aquele almoço”, “Depois, a gente fala sobre isso”, “Depois, eu te ligo”, “Depois, eu vou”, “Depois, eu faço”. Só que nem sempre dá tempo. E já que a vida é assim, imprevisível, não deixe passar mais nenhum momento importante. Não estou falando das coisas grandes, mas daquelas simples e fundamentais.



Enxergue a beleza dos pequenos detalhes e dos pequenos momentos. Você não precisa esperar que a sua felicidade esteja em acontecimentos grandiosos como o dia do casamento, o nascimento dos filhos, aquela tão sonhada promoção, a compra de uma casa nova ou de um carro zero.



Ouse nadar contra a corrente da maioria e permita-se sentir felicidade nas pequenas coisas do seu dia-a-dia. Aproveite a delícia de poder tomar tranquilamente uma xícara de café no início da manhã; apreciar o pôr do sol colorido que você pode ver do carro, mesmo em uma volta do trabalho com trânsito pesado; cante aquela música que você gosta; perceba a energia das crianças na hora em que voltam da escola sempre barulhentas; curta o momento do sofá, pertinho de quem você ama.

Quando você toma consciência dos pequenos prazeres diários e entende que esses momentos são os mais valiosos da vida, passa a não valorizar tanto os problemas. Desfrute a jornada enquanto você ainda está no caminho, não espere para ser feliz somente quando chegar ao seu destino ou quando alcançar aquele objetivo.



Uma vez eu li uma frase bem interessante que dizia: “A vida é como uma câmera fotográfica. Foque no que é importante, capture os bons momentos e a desenvolva a partir de negativos. E, se as coisas não derem certo, tire outra foto”. Durante a nossa estadia na terra, algumas coisas podem dar errado, mas isso não significa que coisas boas não estejam acontecendo no mesmo instante, é só você focar e capturar.





Para fechar, um versículo indispensável: “Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”, 1 Tessalonicenses 5.16-18.



Deus abençoe a tua semana!