Reprodução Bispo Abner Ferreira

Você já sentiu que está atrasado em alguma área da sua vida? Muitas pessoas estão experienciando isso exatamente agora. Sentem velhas para casar, ter filhos, começar um negócio, iniciar uma graduação. Sentem-se velhas para voltar ao mercado de trabalho, para aprender um novo idioma, esporte ou instrumento. Essas pessoas têm o desejo de romper, mas suas mentes estão fixadas na expressão: “É tarde demais para mim”. Esse pensamento é tóxico e você precisa enfrentá-lo!

Além de pensar que é tarde demais, as pessoas também costumam acreditar na ideia de que deviam ter começado antes, ter pensado sobre aquilo lá atrás. Outro engano. Toda vez que você iniciar alguma coisa, esse terá sido o momento certo. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossa vida, as coisas simplesmente acontecem. Se não aconteceu antes é porque não era o tempo adequado. Não se preocupe com o tempo: o sucesso não depende de idade.

O refrigerante mais vendido do mundo foi inventado pelo farmacêutico norte-americano John Pemberton quando ele tinha 55 anos. O criador dos super-heróis da Marvel, Stan Lee, criou sua primeira História em Quadrinhos de sucesso aos 39 anos. Quer saber de uma coisa? Tudo começa na hora certa! Nem antes, nem depois. Então, lembre-se disso: toda vez que você iniciar algo, este é o momento certo. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”, Eclesiastes 3.1.

O que você quer começar hoje? O que ainda o impede de dar o primeiro passo? Já observou a onda do mar? O timing certo é a virada de chave em sua vida. Pode não ser uma tarefa assim tão fácil, mas acredite, algo vai impulsioná-lo para o seu destino. Convites virão, portas se abrirão... e tudo vai transcorrer tão naturalmente que vai até assustar você. E, quando se der conta, você terá começado.

Oro para que as pessoas percebam a sua significância neste mundo, antes que seus dias acabem. Existe muito a fazer, enquanto pessoas talentosas se escondem. Levante-se e esteja pronto quando a oportunidade surgir para você. Fique tranquilo: quando chegar a hora, vai acontecer. Deus abençoe a tua semana.