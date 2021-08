Bispo Abner Ferreira Bispo Abner Ferreira





Sob o ponto de vista jurídico, tesouro está relacionado aos itens preciosos de uma coleção antiga, tais como dinheiro, joias, pedras e metais nobres. É o conteúdo escondido de inestimável valor, cujo dono não é identificado. Sendo assim, encontrar um tesouro é tornar-se um descobridor de algo precioso, raro, de muito valor.

De acordo com as normas jurídicas do Brasil, caso um descobridor encontre um tesouro, ele não poderá retê-lo só para si, ficará somente com a metade dele; a outra parte deverá ser entregue ao dono da propriedade onde ele foi encontrado, a não ser que a propriedade seja do próprio descobridor.

O tesouro mais valioso do planeta foi encontrado na província de Kerala, na Índia. Avaliada em US$ 7,5 bilhões, uma estátua de ouro da cultura hindu foi encontrada numa câmara subterrânea de um templo antigo. Outra grande descoberta mundial foi achada em alto mar. Toneladas de moedas com valor de meio bilhão de dólares teriam sido perdidas em 1804 e seriam de origem espanhola. Em 1985 uma coroa lindíssima coberta de pedras preciosas e avaliada em US$ 120 milhões foi encontrada na Polônia.

Você viu?

A Bíblia narra duas parábolas sobre tesouro escondido, em Mateus 13.44-46, comparando-o ao reino dos céus. Na primeira parábola, o descobridor é, provavelmente, um agricultor, que achou o tesouro e o escondeu, porque ficou muito feliz com tal descoberta, então vendeu tudo o que possuía, para comprar aquele campo. O outro descobridor é um negociante, que procura pérolas, e quando encontrou uma de grande valor, também vendeu todos os seus bens para adquiri-la. Mas encontrar um tesouro não é uma tarefa assim tão fácil.

Tramas que envolvem tesouros perdidos têm sempre muita armadilha e suspense, além dos enigmas que precisam ser desvendados durante toda a procura. Na vida real, existem pessoas procurando por dinheiro, carreira de sucesso, casa própria, carro zero, viagem dos sonhos, um grande amor. Qual tesouro você está procurando?

Para encontrar um tesouro é preciso empenhar tempo, recurso, energia. E a Bíblia nos ensina que as coisas que mais valorizamos nesta vida mostram a motivação real do nosso coração, pois onde o seu tesouro está, é ali também que está o seu coração (Lucas 12.34). O que muitas pessoas não notam, é que estão dando o melhor de si mesmas por falsos tesouros: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam” (Mateus 6.19).

Eu acredito que o maior tesouro que alguém pode ter, além das pessoas que amamos, é a sabedoria que vem de Deus. É a única capaz de fazer alguém viver os seus dias da melhor forma possível. Se você procura a sabedoria como quem procura a prata e, se a buscar como quem busca um tesouro escondido, então você saberá o que é o temor do Senhor e assim achará o conhecimento de Deus (Provérbios 2.4-5). Até a próxima!