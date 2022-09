Reprodução: Nasa Foguete Space Launch System (SLS) na plataforma do Centro Espacial John Kennedy, na Flórida, de onde partiria

A Nasa , a agência espacial americana, anunciou que irá adiar, pela terceira vez, o lançamento da missão Artemis 1 , devido a tempestade tropical Ian, que está avançando pelo Caribe e deve evoluir para um furacão nos próximos dias. O lançamento estava previsto para terça-feira (27).

Os membros da equipe da Nasa estão monitorando o clima junto com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos para decidir o que fazer para evitar possíveis danos ao foguete Space Launch System (SLS). A espaçonave que já estava posicionada na plataforma do Centro Espacial John Kennedy, de onde partiria rumo à Lua.

A Nasa já havia tentado realizar o lançamento da missão em 29 de agosto, mas o plano foi cancelado por alguns problemas técnicos , entre eles uma falha no resfriamento de um dos motores e na válvula de ventilação do tanque externo. No início deste mês, mais precisamente no dia 3, a missão teve que ser adiada novamente por causa de um vazamento de hidrogênio líquido na cavidade de desconexão rápida que alimenta o foguete.

A missão Artemis 1 será um voo não tripulado ao redor da Lua que abrirá portas para que a Artemis 2 leve astronautas para orbitar o nosso satélite natural em 2024. Posteriormente, em 2025 ou 2026, uma nova missão, a Artemis 3, deve possibilitar que outros astronautas pisem em solo lunar.

