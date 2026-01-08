Reprodução/ NOAA Navio Pisces da NOAA

Quando pensamos em medidas, normalmente associamos a velocidade a quilômetros por hora ou milhas terrestres, unidades comuns no dia a dia em estradas e cidades. No entanto, no contexto da navegação marítima, a velocidade das embarcações é medida em nós.

O que são os “nós”?

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica ( NOAA), o nó é uma unidade de medida usada para medir a velocidade. Um nó corresponde a uma milha náutica por hora. Sendo assim, um nó equivale a 1,15 milha por hora ou 1,85 quilômetro por hora.

Origem do termo

Gerado por IA Entenda o que são os nós

O termo “nó” teve origem no século XVII, quando marinheiros calculavam a velocidade das embarcações por meio de um instrumento conhecido como “log comum”. Ele consistia em uma corda com nós espaçados de forma regular que ficava presa a um pedaço de madeira no formato de uma fatia de torta.

A madeira era lançada ao mar e permanecia flutuando atrás do navio por um período determinado, geralmente marcado por uma ampulheta.





A medida em que a embarcação ia se movimentando, a corda se desenrolava e, quando o tempo chegava ao fim, os marinheiros contavam os nós entre o navio e o pedaço de madeira. O número de nós estimava a velocidade já que a medida entre cada um equivalia à distância correspondente a uma milha náutica.

Apesar da técnica não ser mais utilizada, o termo segue sendo utilizado até hoje para definir a medida de velocidade.

Milhas náuticas

As milhas náuticas são unidades de medidas usadas para calcular distâncias no mar.

Uma milha náutica corresponde a 1,85 quilômetro por hora. Essa medida é baseada nas coordenadas geográficas de longitude e latitude da Terra, sendo uma milha náutica correspondente a um minuto de latitude.

A razão desse sistema de medição ser utilizado na navegação marítima é devido às coordenadas de latitude e longitude tornarem mais simples viagens de grandes distâncias, especialmente ao levar em conta a curvatura da Terra.

As cartas náuticas, essenciais para a navegação, também utilizam a latitude e longitude como base. Dessa forma, é mais fácil para os marinheiros medirem as distâncias com milhas náuticas. Esse mesmo sistema também é adotado pela aviação e pela navegação espacial.

A milha náutica foi oficialmente definida como 1,85 quilômetro em 1929 pela Organização Hidrográfica Internacional ( OHI) e é utilizada por todo o mundo.

E apesar de alguns países, como Estados Unidos e Reino Unido, terem usado valores um tanto diferentes no passado, os dois adotaram a milha náutica internacional, em 1954 e em 1970, respectivamente.