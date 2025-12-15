Nasa Veja o super balão da NASA que explora Vênus

A NASA avança em estudos e testes de um chamado “super balão” que poderá, no futuro, explorar a atmosfera de Vênus, um dos ambientes mais extremos do Sistema Solar. Apesar de rumores nas redes sociais, a agência espacial norte-americana esclarece que não há nenhum balão da NASA atualmente em operação no planeta, mas sim projetos experimentais e conceitos de missão em desenvolvimento. As informações são do History Channel.

Os estudos são conduzidos principalmente pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL), que trabalha em protótipos de balões robóticos capazes de flutuar a cerca de 50 a 60 quilômetros acima da superfície venusiana. Nessa altitude, as condições são consideradas relativamente mais amenas, com temperaturas e pressões semelhantes às encontradas na Terra, o que tornaria possível a operação prolongada de instrumentos científicos.

A proposta é que esses balões, também chamados de aerobots, possam permanecer dias ou até semanas coletando dados diretamente da atmosfera. Entre os principais objetivos estão a análise da composição química das nuvens, o estudo de padrões climáticos extremos e a investigação de fenômenos ainda pouco compreendidos, como a circulação atmosférica acelerada de Vênus.

Segundo a NASA, balões oferecem uma vantagem estratégica em relação a sondas de pouso tradicionais. Enquanto módulos que descem até a superfície de Vênus sobrevivem por poucos minutos devido ao calor intenso e à pressão esmagadora, plataformas aéreas poderiam operar por períodos muito mais longos, transmitindo informações contínuas para a Terra.

Os conceitos atuais também se inspiram em experiências passadas. Em 1985, as missões soviéticas Vega 1 e Vega 2 já haviam conseguido lançar balões na atmosfera venusiana, que enviaram dados por cerca de dois dias. Agora, com materiais mais resistentes, sensores avançados e sistemas autônomos de navegação, a NASA busca dar um salto tecnológico significativo.

Embora ainda não exista uma missão com data de lançamento definida, os testes realizados na Terra, inclusive em ambientes extremos que simulam condições de outros planetas, indicam que a tecnologia é viável.





Cientistas avaliam que, se aprovados, esses balões poderão integrar futuras missões de exploração de Vênus, considerado peça-chave para entender por que dois planetas semelhantes em tamanho, como Terra e Vênus, seguiram caminhos tão diferentes ao longo da evolução do Sistema Solar.

Para a comunidade científica, o “super balão” representa uma das apostas mais promissoras para desvendar mistérios antigos do planeta vizinho, incluindo sua história climática e a possibilidade, ainda que remota, de processos químicos complexos em sua atmosfera.