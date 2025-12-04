Reprodução/Twitter Quatro homens são presos após golpe de R$ 10 mil contra turistas italianos

Quatro homens foram presos em flagrante por estelionato após cobrarem R$ 10 mil por um cigarro eletrônico na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na segunda-feira (1).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Núcleo de Audiência de Custódia (NACAC/MPRJ), obteve a prisão preventiva de quatro suspeitos. A audiência aconteceu na 1ª Vara das Garantias da Capital, na última terça-feira (2).

O MPRJ informou que o grupo vendeu cigarros eletrônicos a turistas italianos por R$ 100, mas, no momento do pagamento, o valor foi alterado para R$ 10 mil na máquina de cartão. A transação foi bloqueada pela instituição bancária devido ao alto valor. Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que faziam patrulhamento no local, prenderam os suspeitos em flagrante de fraude eletrônica, associação criminosa e contrabando.

O MPRJ ainda destaca que “o alto valor da vantagem a ser auferida pelos custodiados, bem como o fato de o crime ter sido praticado contra turistas estrangeiros, elevam a gravidade da conduta”, uma vez que a prática prejudica o turismo na cidade e os criminosos escolhem cuidadosamente vítimas estrangeiras, em razão de sua vulnerabilidade. Segundo a manifestação, a prática de golpes contra turistas estrangeiros no Rio tem se tornado cada vez mais comum.

Canadense é vítima de "boa noite, Cinderela" no Rio

No dia 26 de outubro, o influenciador canadense Cameron Golinsky, de 35 anos, denunciou ter sido vítima do golpe do “boa noite, Cinderela”, também em Ipanema. O canadense relatou através de um vídeo nas redes sociais que conheceu os agressores em um bar que o chamaram para tomar cerveja.

Por já ter ocorrido anteriormente, Cameron não achou o convite suspeito e aceitou. Ele disse que bebeu pouco e, de repente, se sentiu extremamente bêbado. Ainda de acordo com o relato de Cameron, os agressores roubaram dinheiro, telefone e as evidências sugerem que ele foi abusado sexualmente.