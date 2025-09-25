A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) deve substituir a Estação Espacial Internacional (EEI) por uma estação espacial comercial após 25 anos de operações contínuas da EEI, que está prevista para ser retirada de órbita em 2030.
A agência está trabalhando com empresas privadas para viabilizar a transição para uma estação espacial. A escolha será feita por meio de uma competição que selecionará os melhores projetos e um ou mais parceiros participarão de uma demonstração inicial, que incluirá uma missão tripulada de 30 dias no espaço.
As inscrições para a competição que definirá o sucessor da EEI começam apenas em 2026, mas a NASA já trabalha com empresas que desenvolvem estações espaciais como a Vast Space, que planeja lançar em maio de 2026 a Haven-1, primeira estação espacial comercial do mundo. O projeto é uma parceria com a SpaceX.
A estação espacial estará disponível para receber missões privadas e governamentais, o que pode possibilitar que a Vast Space ganhe a experiência necessária para construir a sucessora da EEI, caso a empresa venca a competição.
Design centrado no ser humano
O projeto único servirá como uma prova conceito e deve ficar em órbita durante três anos, para receber quatro missões com duas semanas de duração e quatro astronautas por vez. A Haven-1 terá um design voltado para o bem-estar da tripulação e contará com um laboratório capaz de apoiar pesquisas microgravidade e produção de tecnologias com semicondutores.
A estação espacial terá 4,4 metros de diâmetro e volume habitável de 45 metros cúbicos, o equivalente ao espaço interno de um ônibus. Isso corresponde a cerca de 1/8 do volume da EEI, que possui 388 metros cúbicos de área habitável. Por dentro, o módulo contará com uma janela em formato de cúpula de 1,2 metro, uma mesa comunitária retrátil, áreas privativas de descanso individuais e internet fornecida pela Starlink.
Haven-2 a potencial sucessora da Estação Espacial Internacional
A Haven-1 é apenas o início. Desde o anúncio do projeto, em 2023, o número de funcionários da empresa quintuplicou e a Vast Space investiu em instalações próprias capazes de construir até dois módulos por ano da Haven-2, muito maior e com potencial para substituir a EEI.
A Haven-2 está em estágio inicial de desenvolvimento.