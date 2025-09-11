Malin Space Science Systems Nasa anuncia achado em Marte com indícios de vida microbiana

A Nasa revelou uma descoberta considerada um marco na busca por vida fora da Terra nesta quarta-feira (10) . O rover Perseverance , que explora Marte desde 2021, identificou uma rocha batizada de Leopard, cuja formação exibe características inéditas e possíveis vestígios de atividade microbiana.

De acordo com o secretário interino da agência, Sean Duffy, trata-se da evidência mais convincente já registrada de que o planeta vermelho pode ter abrigado formas de vida no passado. A amostra foi coletada em julho de 2024 e passou por um ano de análises rigorosas antes da divulgação oficial dos resultados.

Os cientistas afirmam ter encontrado estruturas semelhantes a fósseis microscópicos, potencialmente originados de microrganismos que viveram há bilhões de anos. Segundo eles, esses seres deixaram marcas biológicas preservadas na superfície rochosa, conhecidas como bioassinaturas.





A textura peculiar da amostra, que lembra manchas de leopardo, foi o que mais chamou a atenção da equipe.

“Nunca tínhamos observado algo semelhante em Marte” , declarou a pesquisadora Nicky Fox durante a apresentação do estudo.