NASA/JPL-Caltech/ASU / SWNS) Objeto misterioso em Marte intriga cientistas e cria teorias

Uma rocha com formato inusitado encontrada em Marte está dando o que falar entre astrônomos, curiosos e internautas. A imagem foi registrada em 5 de agosto pela câmera Left Mastcam-Z, posicionada no “pescoço” do rover Perseverance, e foi eleita “Foto da Semana” da NASA por votação popular. As informações são do Mirror.

O objeto, mais largo na base e afilado no topo, foi comparado por muitos a um capacete medieval, enquanto outros internautas criaram hipóteses bem mais extravagantes, como um balão meteorológico caído ou até fezes fossilizadas de um “búfalo marciano”.

Apesar da aparência curiosa, especialistas afirmam que a estrutura é provavelmente o resultado de processos geológicos naturais, como erosão causada pelo vento, atividade vulcânica e precipitação mineral de antigas águas subterrâneas. A superfície da pedra é coberta por pequenas esferas minerais, chamadas esferulitos, cuja origem ainda intriga os cientistas.

O Perseverance, que pousou no planeta vermelho em fevereiro de 2021, faz parte da missão da NASA para investigar a habitabilidade de Marte no passado, buscando sinais de vida microbiana antiga. Além disso, o robô coleta amostras de rocha e solo que poderão ser trazidas à Terra em futuras missões.





Essa não é a primeira vez que o rover flagra formas curiosas no terreno marciano. Já houve imagens que lembravam barbatanas de tubarão, garras de caranguejo e até uma suposta “porta” esculpida na rocha. Esses fenômenos costumam ser explicados pela pareidolia, quando o cérebro humano interpreta padrões aleatórios como figuras conhecidas.

Enquanto a ciência segue investigando, a internet continua fazendo o que sabe de melhor: criando teorias improváveis, memes e comparações que vão de animais pré-históricos a acessórios medievais.