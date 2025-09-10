Telescópio Hubble / NASA Distorção da luz de galáxias, junto com o que é conhecido como Anel de Einstein.





Você já ouviu falar em lentes gravitacionais? Não, não é nada relacionado à lentes físicas, mas sim um dos fenômenos mais incríveis do universo! E é justamente esse o tema da nova live do podcast iG foi pro Espaço , que acontece hoje, às 18h, com transmissão ao vivo no canal do iG no YouTube.

As lentes gravitacionais surgem quando a luz de galáxias muito distantes (alô, Star Wars!) cruza o caminho de algo extremamente massivo, como um aglomerado de galáxias ou um buraco negro. Essa estrutura, por ser muito massiva, curva o espaço-tempo ao redor dela, como previu Einstein na Teoria da Relatividade, e acaba desviando a trajetória da luz. O resultado? Vemos imagens ampliadas, distorcidas ou multiplicadas dessas galáxias tão tão distantes.

É como se o Universo fosse uma "lente de aumento natural" que nos desse uma ajudinha para espiar lugares que, de outro jeito, seriam invisíveis. Essas lentes já ajudaram os cientistas a estudar galáxias formadas logo depois do Big Bang e até a caçar matéria escura, que continua sendo um dos maiores mistérios da astronomia.

Ligação com Albert Einstein

Em 1915, o cientista revolucionou completamente a ciência depois de apresentar a Teoria da Relatividade Geral, que afirma que a gravidade não é uma força entre dois corpos, como pensava Newton, mas sim uma curvatura no próprio tecido do espaço-tempo causada pela presença de massa. Ficou complexo pra visualizar? Ok, eu te ajudo.

Imagine uma bola de boliche sobre um lençol esticado: ela deforma o tecido ao redor. Da mesma forma, planetas, estrelas e galáxias deformam o espaço-tempo. Essa curvatura influencia a trajetória de outros corpos, mas também da própria luz que passa por ali. Loucura né? Mas é ciência pura!

Convidada da semana

E para explicar esse fenômeno de forma didática, quem participa do nosso programa hoje é a Mirian Castejon, astrofísica, pesquisadora e divulgadora científica. Mirian é bacharel em Física pela UNESP, mestre e doutora em Astrofísica pelo IAG-USP, onde se especializou justamente em grupos de galáxias e lentes gravitacionais.

Mirian Castejon, especialista em lentes gravitacionais,é a convidada da próxima live do "iG foi pro Espaço"













Além de pesquisadora, ela é apaixonada por compartilhar ciência: foi coordenadora de projetos dos planetários de São Paulo, diretora do Planetário do Carmo e hoje atua como supervisora de Astronomia e Ciências do Planetário do Ibirapuera. Também integra o canal AstroTubers, que traduz a linguagem científica para o público geral.





