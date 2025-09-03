Liu et. al/Matter Echeveria “Mebina” com aluminato de estrôncio

Cientistas da Universidade Agrícola do Sul da China, em Guangzhou, desenvolveram plantas suculentas capazes de brilhar no escuro com luz recarregável e multicolorida. O estudo, publicado na revista Matter, foi liderado pela bióloga Shuting Liu.

A equipe conseguiu o efeito ao injetar nas folhas da espécie Echeveria “Mebina” partículas de aluminato de estrôncio, um material que absorve luz e a libera lentamente. Diferente da edição genética usada em outras pesquisas, essa técnica não altera os genes da planta, mas adiciona nanopartículas diretamente nas folhas.

O resultado foi plantas que brilham em vermelho, azul e verde, superando a limitação de estudos anteriores, que produziam apenas brilho esverdeado.

Liu S. et. al/Matter Nova técnica cria luminescência injetando nanopartículas nas plantas





Como funciona

Segundo Liu, a inspiração veio de materiais que funcionam como uma “ bateria de luz ”, absorvendo energia durante o dia e liberando aos poucos no escuro. A ideia é transformar as plantas em uma espécie de lâmpada viva.

Em testes, os cientistas montaram uma parede verde com 56 plantas. Após alguns minutos de exposição ao sol, elas conseguiram emitir luz por até duas horas, suficiente para enxergar imagens, textos e até uma pessoa a 10 centímetros de distância.

As plantas podem ser recarregadas repetidamente com luz solar e mantêm o brilho por até 25 dias depois da aplicação do material.

Até folhas mais velhas, já murchas, continuaram a emitir luz quando expostas à radiação ultravioleta. Para evitar que o aluminato de estrôncio danificasse o tecido vegetal, os pesquisadores criaram um revestimento protetor.





Limitações e críticas

Apesar do avanço, outros especialistas mostram cautela. John Carr, professor de ciências vegetais na Universidade de Cambridge, disse à CNN: “ É um estudo divertido, mas acho que vai além do que as plantas podem suportar. Não vejo essas suculentas substituindo postes de luz tão cedo. ”

A própria Liu reconhece que o brilho ainda é fraco para usos práticos e que a segurança do material para plantas e animais ainda precisa ser comprovada. Por enquanto, as aplicações seriam decorativas, como luzes noturnas ornamentais.

Mesmo assim, ela acredita que, com mais intensidade e durabilidade, essas plantas poderiam no futuro iluminar jardins e espaços públicos de forma sustentável, armazenando energia solar durante o dia e liberando luz à noite.