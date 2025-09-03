Reprodução/ Câmara dos Deputados Mendonça Filho será o relator da PEC da Segurança Pública.









O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , anunciou nesta quarta-feira (3) o deputado Mendonça Filho (União) como relator da PEC da Segurança Pública.

O deputado Aluisio Mendes (Republicanos) será o presidente da comissão especial encarregada de analisar a proposta.

Em um post nas redes sociais, Motta assegurou a competência dos escolhidos e ressaltou a importância do tema.

"São parlamentares com ampla experiência na área, o que garantirá um debate técnico e qualificado. A segurança pública é uma prioridade desta Casa e do povo brasileiro."

No "X", Mendonça agradeceu pela confiança de Motta e prometeu um debate equilibrado e democrático.

"Iremos fazer um debate sério, democrático, ouvindo a sociedade e os diversos segmentos da segurança pública. Reafirmo o compromisso com o combate ao crime, à violência e focado em garantir ao cidadão segurança."





A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta sob a relatoria de Mendonça Filho. Agora, a proposta será analisada em comissão especial, antes de seguir para o Plenário.

O que muda?

Elaborada pelo Governo Federal, a proposta de emenda constitucional (PEC) visa reconfigurar a segurança pública no Brasil. O texto prevê a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), amparado atualmente apenas por lei ordinária; ampliar as competências de órgãos de segurança; e fortalecer o papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

De acordo com a proposta, caberá à União coordenar tanto o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Penitenciário fazendo o uso de estratégias de integração, cooperação dos órgãos que os compõem.

O texto deixa claro que os estados e municípios vão continuar responsáveis pela gestão e comando de suas forças de segurança.