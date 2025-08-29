Aleteia El Niño homenageia Jesus Cristo; entenda o fenômeno climático

O fenômeno climático El Niño tem impactos globais, mas sua origem carrega também uma curiosa ligação com a fé cristã. Em entrevista ao iG, o meteorologista Celso Oliveira, da Tempo OK, diz que o nome faz referência ao Menino Jesus, já que o auge do aquecimento das águas do Pacífico costuma ocorrer próximo ao Natal.

"Países como o Peru, que têm a economia fortemente ligada à pesca, perceberam que a quantidade de peixes diminuía bruscamente nessa época por conta do aquecimento do oceano" , explica Oliveira. Foi dessa coincidência de datas que nasceu o batismo religioso do fenômeno.

Reprodução: commons El Niño





O que é o El Niño?

O El Niño ocorre quando há um aumento significativo da temperatura das águas do Pacífico Equatorial na porção oriental. Esse aquecimento gera mais evaporação, transferindo energia para a atmosfera e alterando o padrão de ventos em escala global.

No Brasil, a Corrente de Jato (ventos em altitude) fica mais intensa, barrando a chegada de frentes frias no Sul e resultando em temperaturas mais elevadas em boa parte do país. Já o Nordeste e parte da Região Norte registram chuvas mais fracas no verão.

Impactos no mundo

Globalmente, o El Niño é responsável pelo enfraquecimento das chuvas tropicais, que pode levar a incêndios florestais significativos, enquanto regiões subtropicais recebem mais precipitação.

"Em anos de El Niño, as temperaturas globais são bem mais elevadas que o normal", afirma Oliveira.

Esse efeito em cadeia explica por que o fenômeno atrai tanta atenção: afeta a vida, a economia e o cotidiano de diversos países.

Entre ciência e tradição

A associação do El Niño ao calendário cristão não é um caso isolado. Oliveira lembra que outros eventos climáticos também ganharam nomes ligados a datas religiosas.

"Ontem mesmo, li uma notícia sobre uma tempestade chamada de Santa Rosa, na Argentina e no Uruguai, que sempre acontece 15 dias antes ou depois da festa católica de Santa Rosa de Lima, em 30 de agosto", cita o meteorologista.

Segundo ele, o uso de referências religiosas ou mesmo do calendário lunar era comum quando não havia acesso à ciência moderna.





"Muitas pessoas ainda hoje usam a mudança das fases da lua para prever chuva. E, muitas vezes, a previsão dá certo", comenta.

Para a ciência, porém, as explicações estão sempre ligadas à troca de energia entre Sol, Terra, oceanos e atmosfera. Mas a origem do nome El Niño mostra como cultura, religião e natureza se entrelaçam na forma como a humanidade entende os fenômenos climáticos.