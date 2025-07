Imagem: Hailey Sexsmith Compartilhada por Conrad Wilson Fóssil de peixe com dentes em gancho revela nova espécie





Nas margens da Nova Escócia, no Canadá, camadas de pedra e sedimento são constantemente desgastadas pela água. A região, próxima à Baía de Fundy, é conhecida pelas marés extremas, que podem arrastar qualquer objeto da superfície para o mar e muitas vezes para nunca mais ser visto. As informações são do Miami Herald.

Por séculos, pesquisadores, geólogos e paleontólogos estudaram a Blue Beach (Praia Azul) por seu abundante registro fóssil. Nos últimos anos, equipes vêm coletando, preservando e catalogando os ossos encontrados ali.

Essa missão ganhou um novo marco: a descoberta de uma nova espécie pré-histórica . O fóssil foi encontrado por Sonja Wood, pesquisadora que faleceu no ano passado. Ela é creditada por identificar um osso da mandíbula de uma espécie até então desconhecida, descrita em um estudo publicado em 18 de junho no Journal of Vertebrate Paleontology.

“Ela (que usava cadeira de rodas) estava com Chris [Mansky] na estrada da Blue Beach quando teve um pressentimento de que encontrariam um fóssil no riacho próximo”, disse Conrad Wilson, doutorando da Universidade Carleton e autor principal do estudo, ao McClatchy News.

Conrad Wilson O fóssil foi encontrado quando a pesquisadora Sonja Wood teve um palpite de que havia algo em um aterro na Nova Escócia





“Ela apontou para Chris descer o barranco até o leito do riacho — e foi lá que ele encontrou o fóssil.”

Segundo o estudo, a mandíbula é longa, curva e repleta de dentes. Os dentes traseiros são cônicos e quase verticais, enquanto os frontais são fortemente curvados para trás, lembrando ganchos.

O fóssil foi identificado como pertencente a uma espécie de actinopterígeo, grupo de peixes com nadadeiras raiadas que inclui hoje mais da metade de todos os vertebrados (de esturjões a atuns). O exemplar encontrado media cerca de 90 cm de comprimento e se destaca dos seus contemporâneos pelo formato curvado da mandíbula e o tamanho e anatomia dos dentes.

Conrad Wilson A mandíbula é longa e curva, com dois tipos diferentes de dentes, disseram os pesquisadores





Cada tipo de dente tinha uma função distinta, o que fazia do peixe um predador formidável. Os dentes frontais em forma de gancho capturavam a presa e a mantinham presa na boca, enquanto os dentes pontiagudos do fundo perfuravam e despedaçavam o alimento, explicou Wilson. Este é o registro mais antigo desse tipo de dentição entre os peixes com nadadeiras raiadas, datando de aproximadamente 350 milhões de anos atrás.

A nova espécie foi batizada de Sphyragnathus tyche. O nome do gênero vem do grego sphyra (martelo) e gnathus (mandíbula). Já o nome da espécie, Tyche, homenageia a deusa grega da sorte, uma referência às circunstâncias fortuitas da descoberta do fóssil.

Além de representar uma nova espécie, o peixe de “mandíbula de martelo” oferece pistas sobre como os peixes com nadadeiras raiadas sobreviveram e evoluíram após a extinção em massa que encerrou o período Devoniano, há cerca de 359 milhões de anos.

Um dos debates na paleontologia gira em torno de como esses peixes se diversificaram: se priorizaram novas formas de nadar ou de se alimentar. A análise dos dentes indica que as mudanças evolutivas se concentraram primeiro na alimentação, sugeriu Wilson.





“Os fósseis nos mostram como eram os peixes logo após uma extinção em massa”, afirmou Wilson à CBC News. “A praia onde este fóssil foi encontrado mostra que este grupo de animais estava se saindo bem, bem rápido.”

A Blue Beach fica no litoral leste do Canadá, na costa interna da Nova Escócia. A equipe de pesquisa foi composta por Wilson, Chris Mansky e Jason S. Anderson.