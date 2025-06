Xinhua News Descobertos 43 ovos de crocodilo-siameses em extinção





Um total de 43 ovos de crocodilos-siameses , espécie criticamente ameaçada de extinção , foi encontrado em duas áreas do Parque Nacional das Montanhas Cardamomo, no Camboja, informou um grupo conservacionista em nota divulgada nesta quarta-feira. As informações são do Xinhua News.

O programa Fauna & Flora-Camboja, em parceria com a administração florestal do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Camboja, o Ministério do Meio Ambiente e patrulheiros comunitários, descobriu três novos ninhos selvagens com os 43 ovos em meados de junho.

Xinhua News Achado raríssimo





“Dos 43 ovos, 34 foram fertilizados e agora estão sendo cuidadosamente monitorados e protegidos por nossa equipe especializada e pela comunidade local até a eclosão”, diz o comunicado. “A expectativa é que os ovos comecem a eclodir em agosto.”

Xinhua News Ovos de crocodilos siameses (Crocodylus siamensis)





Essa descoberta animadora se soma à anterior, em 2024, quando foram encontrados 65 ovos, dos quais 60 filhotes foram com sucesso soltos na natureza, acrescentou o grupo.





O crocodilo-siamês (Crocodylus siamensis) está listado como criticamente ameaçado na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

As descobertas em dois anos consecutivos demonstram claramente o sucesso dos esforços de conservação, segundo o comunicado. Elas também reforçam a importância das Montanhas Cardamomo como habitat essencial para os crocodilos selvagens e oferecem esperança significativa para a recuperação da espécie.