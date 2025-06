Acervo pessoal Rebeca Gonçalves em laboratório da ESA (Agência Espacial Europeia) durante os testes com solo simulando as condições de Marte





Já imaginou cultivar tomates em Marte? Essa é uma das curiosidades que estarão no centro da conversa no segundo episódio do quadro " IG Foi Pro Espaço ", que vai ao ar nesta quarta-feira (25), às 18h, no Youtube do Portal iG . A convidada da vez é Rebeca Gonçalves, astrobióloga e pioneira nas pesquisas sobre agricultura espacial e marciana.

Durante a conversa, ela vai detalhar como conseguiu cultivar tomates-cereja em solo que simula o regolito de Marte, utilizando uma técnica de consorciação agrícola herdada dos povos maias. O estudo impressionou: os frutos cresceram mais rápido, maiores e com caules mais fortes.

E não para por aí, não: o método também promete ajudar a regenerar solos degradados na Terra, trazendo soluções reais que podem mudar a forma como cultivamos alimentos por aqui.

Acervo pessoal Tomates-cereja cultivados com técnica inspirada em saberes maias e adaptada ao solo marciano simulado





Além da pesquisa, Rebeca vai falar sobre sua trajetória acadêmica internacional, com passagens pela Universidade de Bristol (Inglaterra), Universidade de Wageningen (Holanda), e atuação na Agência Espacial Europeia (ESA).

Hoje, ela integra a Rede Space Farming Brasil e é co-host do podcast Ciência Sem Fim, um dos maiores do país.

Divulgação científica para todos

A série “iG Foi Pro Espaço” é dedicada à divulgação científica e curiosidades sobre o universo e o setor aeroespacial.

Toda quarta-feira, ao vivo, às 18h00, o quadro recebe especialistas que ajudam a traduzir temas complexos de forma acessível, sempre com uma dose de bom humor e muita ciência.





No episódio de estreia, o programa discutiu os bastidores do caso da jovem Laysa Peixoto.

