Imagem: Divulgação Novo quadro do Portal iG traz o universo da astronomia e do setor aeroespacial para o centro da conversa com conteúdo confiável e didático





Estreia nesta quarta-feira (18) o quadro “iG foi Pro Espaço”, uma nova série de lives semanais no Instagram dedicada à divulgação científica, curiosidades e descobertas.

A cada quarta-feira, convidados especiais e divulgadores científicos comentam os principais destaques do universo, da astronomia e do setor aeroespacial. Tudo com especialistas que realmente entendem do assunto.

A proposta é clara: acompanhar um movimento que só cresce no Brasil e no mundo.

O setor espacial está cada vez mais presente no nosso dia a dia, seja com satélites que ajudam nas previsões meteorológicas e na agricultura, ou com pesquisas que impulsionam a medicina e a tecnologia. E pra entender isso, não precisamos ir longe! Você sabia que estudos sobre agricultura espacial podem ajudar a combater a fome aqui na Terra? (Spoiler da semana que vem, hein?).

Ou que tecnologias desenvolvidas para o espaço já estão em esteiras de fisioterapia, purificadores de água e até em câmeras de celular?

Além de explorar essas aplicações práticas, queremos também abrir espaço para aquelas perguntas "cabeludas" que sempre instigaram a humanidade:

" De onde surgiu o universo?"

"O que acontece se a Lua simplesmente desaparecer?"

"O Sol vai explodir um dia?".

Perguntas que parecem simples, mas dão um nó na cabeça!

Por aqui, vamos encarar com curiosidade e muita ciência.



Convidados de respeito



Para a estreia, o "iG foi Pro Espaço" dessa semana recebe dois nomes que estão em destaque nas redes sociais e na divulgação científica:

Imagem/ Redes Sociais Luísa Santos é especialista em sistemas aeroespaciais e pesquisadora na área de missões análogas e diversidade na seleção de astronautas





















Luísa Santos, divulgadora científica no instagram @astroluisasantos, é engenheira mecânica com formação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em Indústria e Sistemas Aeroespaciais pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente, é mestranda em Computação Aplicada pelo INPE, com passagem pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e mais de sete anos de atuação no setor aeroespacial. Reconhecida pelo extenso treinamento em missões análogas, é a mulher com mais horas de simulação no Hemisfério Sul. Também atua em projetos de educação espacial, diversidade na ciência e mentoria para jovens profissionais da área.





















Imagem / Redes Sociais Pedro Pallotta é especialista em astronáutica e CEO do grupo Space Orbit, referência na cobertura de lançamentos espaciais no Brasil.













Pedro Pallotta é especialista em astronáutica e CEO do Grupo Space Orbit, responsável pelos canais Space Orbit (com mais de 120 mil inscritos) e Cortes do Space Orbit no YouTube, onde transmite lançamentos de foguetes e eventos espaciais do mundo todo. Também é fundador da Loja do Fogueteiro e do aplicativo Quando Lança, voltado para acompanhar missões espaciais. Estudou Geofísica e Meteorologia na USP, é formado em Gestão de TI e possui MBA em Gestão Empresarial. Com forte presença digital, é referência na divulgação de conteúdo aeroespacial no Brasil.

Tema da semana

Mas qual será o tema da primeira live?

Vamos falar do caso recente envolvendo a jovem Laysa Peixoto, que viralizou nas redes após se apresentar como a primeira mulher astronauta do Brasil.

A conversa vai abordar a importância da responsabilidade na divulgação científica, e os impactos desse tipo de história na credibilidade do setor espacial brasileiro.

A live vai ao ar nesta quarta-feira, 18 de junho, no Instagram do iG (@portalig), às 18h00.