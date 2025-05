Reprodução Space Telescope Science Institute / NASA, ESA, CSA, STScI, J. Nichol Telescópio Webb revela auroras brilhantes em Júpiter





As belas auroras de Júpiter são centenas de vezes mais brilhantes do que as vistas na Terra, revelam novas imagens do Telescópio Espacial James Webb.

O maior planeta do sistema solar exibe luzes dançantes impressionantes quando partículas de alta energia do espaço colidem com átomos de gás na atmosfera próximas aos seus polos magnéticos.

As auroras de Júpiter e as luzes do Norte e do Sul da Terra são alimentadas por partículas altamente energéticas ejetadas pelo Sol durante tempestades solares. No entanto, as luzes de Júpiter são ainda mais intensas porque o campo magnético do planeta, extremamente forte, também captura partículas lançadas no espaço por vulcões massivos de sua lua Io.

O Webb já havia capturado anteriormente as auroras de Netuno com o melhor nível de detalhe até agora, muitas décadas após terem sido detectadas de forma tênue pela espaçonave Voyager 2.





O telescópio Webb registrou as rápidas variações nas auroras utilizando uma câmera única de infravermelho próximo.

O estudo sobre o planeta foi realizado em 25 de dezembro de 2023, por uma equipe de cientistas liderada por Jonathan Nichols, da Universidade de Leicester, no Reino Unido. Os resultados foram publicados hoje na revista Nature Communications.