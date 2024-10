Reprodução/Redes sociais Tempestades solares aumentam a chance de auroras e podem causar interrupções temporárias em sinais de energia e rádio.

As auroras boreais proporcionam verdadeiros espetáculos nos céus nas regiões mais próximas aos polos da Terra . Uma série de fortes tempestades solares, porém, tem feito esse fenômeno colorir o horizonte de regiões mais ao sul do que o habitual.

As luzes coloridas e “dançantes” foram vistas em partes da Alemanha , Reino Unido , China e até nos Estados Unidos , incluindo a Nova Inglaterra e a cidade de Nova York .

Em entrevista à agência Associated Press o meteorologista da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), Shwan Dahl, comentou que o evento "foi uma exibição bastante extensa mais uma vez".



O que diz a ciência sobre as auroras?

A NOAA emitiu um alerta de tempestade geomagnética severa na semana passada, após detectar uma grande explosão solar no início da semana.

As tempestades solares aumentam a chance de auroras e podem causar interrupções temporárias em sinais de energia e rádio. No entanto, até o momento, não houve relatos de falhas significativas em redes de energia ou comunicações.

As auroras boreais, tanto do sul quanto do norte, são causadas por partículas carregadas do sol que atingem gases na atmosfera da Terra.

Elas ocorrem quando o vento solar que transporta as partículas interage com o campo magnético da Terra.

Os eventos ficam ainda mais impressionantes quando o Sol emite uma grande quantidade de partículas chamadas "ejeções de massa coronal".

"Imagine isso como um grande espirro do Sol. Ele pode conter até um milhão de toneladas de partículas carregadas", diz a Dra. Affelia Wibisono, do Observatório Real em Greenwich, em entrevista à BBC.

Em determinados momentos, esse vento solar intensifica-se, criando tempestades geomagnéticas. O campo magnético da Terra nos protege da maioria dessas partículas, mas algumas conseguem passar por esse bloqueio em direção aos polos, causando as auroras quando interagem com gases na nossa atmosfera. Nitrogênio gera luzes azul e roxa, enquanto oxigênio produz tons de verde e vermelho.

Segundo Dahl, a intensidade e a vivacidade das auroras observadas recentemente resultam do alinhamento do magnetismo da tempestade com o campo magnético da Terra, amplificando o efeito visual.

Afinal, por que as auroras estão aparecendo em outros lugares?

Para os moradores do Reino Unido, ver a aurora boreal no céu era um evento único na vida. Porém, nos últimos dois anos, os eventos têm acontecido com mais frequência.

A primeira razão é que o Sol está atingindo um “máximo” em seu ciclo de 11 anos. Durante esse período, o número de manchas solares aumenta, o que leva a mais ejeções de massa coronal (o Sol expelindo plasma superaquecido e campos magnéticos) enviando partículas carregadas para a Terra, criando a aurora.

Em maio deste ano, o Sol disparou sua maior erupção em quase duas décadas, pouco depois de tempestades solares intensas que trouxeram auroras para áreas incomuns no Hemisfério Norte.

Diferente da última vez que o Sol atingiu o seu máximo solar (2014), as pessoas têm mais smartphone para tirar fotos, como resultado, mais fotos estão surgindo nas redes sociais.

Dahl afirmou que o máximo solar, que mantém a atividade solar elevada, continuará a influenciar nosso planeta até, pelo menos, o início de 2026. Portanto, ainda podemos esperar mais espetáculos celestiais e possíveis impactos menores em comunicações e sistemas de energia nos próximos anos.

É possível ver auroras no Brasil?

Apesar do evento estar acontecendo cada vez mais ao sul, é muito improvável que consigamos ver no Brasil.



Mas para quem irá viajar para o Reino Unido ou Estados Unidos, a dica é esperar até às 11 horas da noite, com o céu limpo, para ver os eventos.

Apesar de serem muito brilhantes nas fotos, as auroras podem não ser tão intensas a olho nu. Os fotógrafos profissionais geralmente ajustam suas câmeras para captar mais luz e fazer com que as exibições pareçam mais espetaculares.

Se você está pensando em tirar férias em um lugar para ver a aurora boreal, lembre-se de levar roupas de frio. Isso porque os fenômenos acontecem em regiões com climas muito gelados.

A aurora boreal se forma em um formato oval ao redor do polo norte da Terra, em uma área chamada zona auroral.

As áreas na zona auroral incluem o norte da Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Groenlândia e Canadá, o norte do estado americano do Alasca e o norte da Sibéria, na Rússia.

