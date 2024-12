Reprodução Jam Press Cientistas aproveitaram acontecimento para entender melhor mudanças em comportamento de baleia jubarte





Um novo estudo realizado por pesquisadores da Southern Cross University, na Austrália, revelou um feito impressionante e inusitado: um exemplar macho de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) percorreu cerca de 13 mil quilômetros pelos oceanos em busca de reprodução.

Este é um recorde de distância percorrida para a espécie, tornando-se o maior deslocamento registrado entre dois avistamentos de baleias-jubarte .

A pesquisa foi publicada na revista Royal Society Open Science e chamou a atenção pela análise detalhada feita a partir do padrão da cauda do animal. Entre 2013 e 2022, dezenas de fotografias do espécime foram registradas e inseridas no banco de dados Happywhale, plataforma colaborativa que reúne informações de cientistas e cidadãos sobre baleias.

Trajetória recorde de três oceanos

O incrível trajeto da baleia começou na costa da Colômbia e terminou na Tanzânia, abrangendo os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. De acordo com Ted Cheeseman , coautor do estudo, "foi uma descoberta emocionante, que inicialmente nos fez duvidar se havia algum erro. Mas confirmamos que essa baleia explorou mais longe do que qualquer outra já registrada".





Além da longa distância, o estudo revelou que o macho interagiu com diversas populações de baleias-jubarte durante a migração, comportamento raro. "As baleias-jubarte geralmente seguem padrões migratórios consistentes, movendo-se entre áreas de alimentação nos polos e áreas de reprodução nos trópicos, somando cerca de 8 mil km anualmente. Mas esta viagem leste-oeste é algo totalmente fora do comum", explica Cheeseman.

Motivo da volta ao mundo

De acordo com os pesquisadores, o principal motivo por trás da jornada do animal foi a reprodução. O macho pode ter percorrido uma rota tão extensa para aumentar suas chances de acasalamento, explorando diferentes populações reprodutoras.

"Ele se deslocou entre várias áreas de acasalamento, o que é um comportamento notável e incomum", detalha Ekaterina Kalashnikova , principal autora do estudo.

Mudanças ambientais, como o impacto das mudanças climáticas na distribuição de alimentos, também podem ter influenciado esse comportamento atípico. O crescimento populacional das baleias pode ter intensificado a competição entre machos, forçando-os a buscar áreas menos disputadas para reprodução.

"Essa descoberta demonstra que as migrações das baleias-jubarte podem ser mais flexíveis do que acreditávamos anteriormente", destaca Kalashnikova. Documentar essa jornada única oferece insights valiosos sobre a ecologia da espécie e os desafios que enfrentam em um ambiente em constante mudança.

Embora seja raro que esses mamíferos interajam com populações diferentes, este caso indica que fatores como reprodução e disponibilidade de recursos podem alterar padrões migratórios estabelecidos.

Recorde e comportamento de baleia-jubarte

Este caso não apenas estabelece um recorde, mas também levanta novas questões sobre o comportamento e a adaptabilidade das baleias-jubarte. O estudo sugere que as interações entre populações podem ser mais comuns do que se imaginava, especialmente em um contexto de mudanças climáticas e pressões ecológicas.

A jornada extraordinária desse macho reforça a necessidade de mais estudos para entender os impactos ambientais e comportamentais que moldam a vida desses gigantes dos oceanos. "Conseguimos documentar um novo comportamento que fornece informações importantes sobre a ecologia das baleias-jubarte", conclui Kalashnikova.