Reprodução Jam Press Conhecida como Mãhina, filhote de baleia jubarte branca teria nascido perto da ilha de Vava'u em agosto

Um raro filhote de baleia jubarte albino foi flagrado por um fotógrafo britânico na costa de Tonga , na Polinésia , no oceano Pacífico. Cerca de uma em cada 40 mil baleias desta espécie nasce com essa condição, o albinismo ou leucismo .

Acompanhado dos pais nas águas azuis e cristalinas do arquipélago, o filhote já tem até nome: Mãhina .

Reprodução Jam Press Filhote de jubarte estava acompanhada dos pais quando foi flagrada por fotógrafo britânico em encontro casual

Os cientistas e pesquisadores acreditam que o filhote tenha nascido perto da ilha de Vava'u e acabou sendo flagrado em um encontro casual com o fotógrafo Matt Porteous, codiretor executivo da instituição de caridade de conservação Ocean Culture Life.

“Mãhina e sua mãe estão viajando por Tonga desde agosto e saber seu paradeiro tem sido quase impossível. Este encontro casual transformou o que já era uma semana incrível nadando com baleias jubarte em algo indescritível. Nas águas azul-turquesa de Tonga, vivenciamos um dos momentos oceânicos mais raros e de tirar o fôlego que nosso planeta tem a oferecer: nadar com Mãhina, uma baleia jubarte branca. Isso foi mais do que apenas um encontro – foi um privilégio, um vislumbre fugaz de um mundo que poucos têm a sorte de testemunhar”, disse um empolgado porta-voz do instituto ao portal Whats The Jam.