NASA/JPL-Caltech Imagem ilustrativa de asteroide





Um asteroide classificado como “potencialmente perigoso” vai passar próximo da Terra em 17 de setembro de 2024, segundo informações do The Virtual Telescope Project . No Observatório Astronômico Bellatrix , localizado na Itália , os cientistas conseguiram determinar quando o corpo rochoso, conhecido como 2024 ON , vai atingir seu ponto mais próximo do planeta.

O asteroide foi descoberto recentemente pelo Atlas Sky Survey , no dia 27 de julho deste ano, e foi classificado como potencialmente perigoso devido ao seu tamanho — entre 220 e 480 metros de diâmetro. Isso seria semelhante ao espaço que ocupariam dois campos de futebol, podendo ser ainda maior.

A rocha vai passar a uma distância segura de aproximadamente um milhão de quilômetros, o equivalente a 2,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Os especialistas asseguram que a sua aproximação não representa uma ameaça para o nosso planeta. Nos dias anteriores, e durante o seu ponto mais próximo, eles irão monitorar o asteroide para determinar se sua trajetória pode representar um perigo no futuro.

O Projeto Telescópio Virtual vai transmitir ao vivo o evento a partir do dia 15 de setembro para ver como o 2024 ON vai se aproximar da Terra.

O asteroide poderia atingir a Terra?

A probabilidade de colisão é baixa, segundo os dados obtidos no estudo da sua trajetória. Ainda assim, o Gabinete de Coordenação da Defesa Planetária (PDCO), pertencente à NASA , enfatizou a importância da vigilância e preparação contínuas para possíveis eventos.

A organização atua para identificar e rastrear objetos próximos ao planeta e traçar estratégias para desviá-los em caso de perigo.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Os eventos de aproximação de asteroides normalmente ocorrem uma vez a cada década. Devido à sua recente descoberta e ao seu grande tamanho, o 2024 ON despertou um interesse significativo na comunidade científica e motivou colaborações entre grupos internacionais de astrónomos para estudar a sua composição.

Astro que pode passar ainda mais perto do planeta

Em 13 de abril de 2029, o asteroide Apophis passará a apenas 32 mil quilômetros da Terra — mais próximo do que muitos satélites em órbita.





Seu tamanho gira em torno de 335 metros, e estimativas de especialistas afirmam que não representa um risco iminente ao planeta. Originalmente, quando foi descoberto em 2004, era considerado um dos asteroides mais perigosos. As medições feitas ao longo dos anos permitiram determinar a sua trajetória e concluir que não impactará a Terra, pelo menos nos próximos cem anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .