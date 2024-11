FreePik Superlua 13/11/2024

Alô, terráqueo! Entre as noites de 15 e 16 de novembro, os moradores do planeta Terra terão a chance de presenciar a última Superlua de 2024. Segundo o site Star Walker Space , o evento começa a acontecer na transição entre a lua crescente e lua cheia, às 21h29, desta sexta-feira.

A Lua Cheia , também conhecida como Lua do Castor, se destacará no céu e atingirá o seu perigeu — a menor distância em sua órbita em relação à Terra — fazendo com que pareça maior e mais luminosa.

A estimativa é de que a Superlua seja aproximadamente 6,5% maior e 12,8% mais brilhante, proporcionando uma oportunidade ideal para observadores e fotógrafos registrarem este fenômeno astronômico.

A Lua Cheia acontece quando ela está diretamente oposta ao Sol, com a Terra no meio. Este fenômeno é chamado de “oposição” na astronomia.

Explicando a Superlua

A Superlua é uma Lua Cheia que ocorre quando atinge o ponto mais próximo da Terra . Ela aparece 7% maior e cerca de 16% mais brilhante do que uma Lua Cheia comum. A olho nu, porém, a diferença pode ser imperceptível.

Por que "Lua do Castor"?

Lua do Castor é um nome comumente dado à Lua Cheia de novembro. O termo surgiu de tribos nativas norte-americanas. Os povos originários davam nomes às Luas Cheias com base em características peculiares de cada mês.

Na América do Norte, o mês de novembro é quando os castores se preparam para o frio. Esses animais costumam construir represas e estocam comida em suas tocas. Essa é uma das alternativas para o surgimento da “Lua Castor”.

A outra razão é a caça. Em novembro, caçadores montam armadilhas para castores para obter peles.

Outros nomes para Superlua

Mas para quem prefere outros nomes para a Lua Cheia de novembro, pode nomear o fenômeno como “Lua Gelada ou Lua Congelante” –nome dado por conta do clima no hemisfério norte nesta época do ano.

O Star Walk Space comenta que na China o evento ganha o nome de Lua Branca; já na cultura celta, Lua Negra; com os Wicca, Lua da Neve. No Hemisfério Sul, a Lua Cheia pode ser chamada de: Lua do Milho, Lua do Leite, Lua da Flor e Lua da Lebre.

A primeira Superlua de 2024 ocorreu em 19 de agosto, quando estava a aproximadamente 361.900 quilômetros da Terra. A última Superlua do ano será no dia 15 de novembro, quando ficará a 361.867 quilômetros da Terra.