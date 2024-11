Reprodução: Flipar Chuva de meteoros

Novembro apresenta uma série de fenômenos que prometem animar os amantes da astronomia , como a última Superlua do ano e a esperada chuva de meteoros Leonídeos.

Para aqueles que desejam aproveitar ao máximo as oportunidades deste mês, é essencial conhecer as datas e os horários dos fenômenos.

O mês começa com um alinhamento visual marcante: na madrugada desta segunda-feira (4), a Lua se aproximará de Vênus, uma das estrelas mais brilhantes da galáxia. Este evento proporciona uma visão deslumbrante, sendo especialmente atraente para fotógrafos e entusiastas da astronomia.

Recomenda-se escolher locais com baixa poluição luminosa, como áreas rurais, para uma melhor visualização. Embora o fenômeno possa ser apreciado a olho nu, binóculos ou telescópios podem intensificar a experiência.

Última Superlua de 2024

Entre as noites de 15 e 16 de novembro, a última Superlua de 2024 se destacará no céu. Nestes dias, a Lua cheia atingirá seu perigeu — a menor distância em sua órbita em relação à Terra — fazendo com que pareça maior e mais luminosa.

A estimativa é de que a Superlua seja aproximadamente 6,5% maior e 12,8% mais brilhante, proporcionando uma oportunidade ideal para observadores e fotógrafos registrarem este fenômeno celestial.

Chuva de meteoros Leonídeos

Outro ponto alto de novembro será a chuva de meteoros Leonídeos, que ocorrerá de 6 a 30 de novembro, com pico na noite do dia 17.

Durante este período, é possível observar até 10 meteoros por hora, especialmente na direção da constelação de Leão. Para uma observação eficaz, é aconselhável evitar áreas com intensa iluminação urbana.

Locais afastados das cidades oferecem visibilidade superior, e embora não seja necessário equipamento especial, binóculos ou câmeras com configurações para exposição prolongada podem ajudar a captar meteoros menos visíveis.

Ocultação de Saturno

Na noite de 10 para 11 de novembro, ocorrerá um fenômeno interessante: a Lua ocultará Saturno ao passar entre o planeta e a Terra. Este evento momentâneo resulta em uma visualização fascinante, com Saturno "desaparecendo" temporariamente. Regiões com baixa poluição luminosa são ideais para este tipo de observação, e observatórios locais poderão realizar sessões educativas durante o evento.

Dicas de como assistir

É fundamental verificar a previsão do tempo para garantir condições favoráveis e considerar o clima do local escolhido. Trazer mantas ou cadeiras confortáveis pode melhorar a experiência, e, para os que desejam registrar os eventos, ajustar as configurações da câmera é essencial para capturar a beleza do céu.