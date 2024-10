Reprodução Estação Espacial Internacional está em missão que deve durar até 2030

A Nasa e a Roscosmos , agências espaciais dos Estados Unidos e da Rússia , detectaram 50 "áreas de preocupação" relacionadas a um vazamento na Estação Espacial Internacional (ISS) que já dura 5 anos.

O Escritório do Inspetor Geral (OIG) da Nasa fez um relatório com foco no problema, segundo o documento, segue como um dos principais "riscos de segurança" para os astronautas a bordo.

Segundo a Nasa, "todas cobertas com uma combinação de selante e remendos" pela Roscosmos, que segue aplicando as correções. Entretanto, a área com vazamento segue como o principal risco, classificado como 5 em uma escala de 5, conforme as avaliações internas de risco.

"Transmitimos a seriedade dos vazamentos várias vezes, inclusive quando estive na Rússia no início deste ano", afirmou o administrador associado Jim Free em entrevista ao Washington Post.

Os astronautas da Nasa continuam no lado americano da estação para estarem mais próximos de seus veículos de fuga se houver necessidade de evacuação, segundo a agência. Ainda assim, a Nasa enfatizou que o vazamento não é uma ameaça imediata aos astronautas.

"Sem impacto imediato na segurança da tripulação ou nas operações da nave, mas algo para todos estarem cientes", disse o gerente do programa da ISS, Joel Montalbano, em uma conferência de imprensa em fevereiro de 2024, quando o vazamento temporariamente aumentou para 2,4 libras por dia, acima de um mínimo histórico de 0,2 libras por dia.

Vazamento

O vazamento ocorre desde 2019 e as agências têm feito os reparos desde sua descoberta. O ar que escapa tem origem em um túnel de transferência do módulo de serviço russo Zvezda, lançado em 2000. O Zvezda, assim como o restante da ISS, está envelhecendo e requer manutenção contínua para manter-se operacional.

ISS está prevista para durar até 2030, quando deve ser desorbitada e aposentada. A SpaceX foi encarregada de construir uma grande espaçonave tipo Dragon para remover a ISS de órbita, em um contrato concedido pela Nasa no início deste ano.

