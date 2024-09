Reprodução: Flipar Sol e céu alaranjado

Nas últimas duas semanas, um fenômeno tem deixado o céu alaranjado em várias regiões do Brasil. O efeito é resultado direto da poluição e das queimadas. Esse fenômeno afeta a saúde pública e a agricultura, explicam especialistas.

Normalmente, o Sol aparece levemente amarelado porque as cores quentes, como vermelho e laranja, são menos dispersas. No entanto, a fumaça e os poluentes das queimadas aumentam esse espalhamento, fazendo com que o Sol pareça alaranjado.

A coloração do céu reflete a intensa poluição atmosférica, principalmente devido às queimadas na Amazônia, Pantanal e Sudeste. O professor Micael Amore Cecchini, do IAG (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas) da USP, explica:

“A cor alaranjada do Sol é resultado de um processo chamado espalhamento da luz, intensificado pela presença de partículas na atmosfera. O Sol emite luz em todas as cores, mas, ao atravessar a atmosfera, a luz azul é mais dispersa, dando ao céu sua tonalidade habitual”, disse ele ao portal UOL.

As queimadas estão concentradas na Amazônia, Pantanal e no estado de São Paulo. Cecchini destaca que as queimadas na Amazônia são especialmente graves, com grandes quantidades de fumaça sendo levadas pelos ventos para o Centro-Oeste e Sudeste.

O especialista explica que a ausência de frentes frias que poderiam dissipar a fumaça contribui para o fenômeno. "Essas partículas permanecem na atmosfera por mais tempo em dias secos e sem chuvas, o que explica a persistência do Sol alaranjado", afirma Cecchini.



Além da coloração do Sol, o fenômeno tem impactos diretos na saúde pública e na agricultura. A presença de partículas tóxicas no ar pode causar problemas respiratórios. "É como se estivéssemos fumando um cigarro", alerta Cecchini, referindo-se à inalação de partículas de carbono e outros compostos nocivos. A redução da luz solar devido à poluição também pode afetar o crescimento das culturas agrícolas.

Embora o fenômeno não seja causado diretamente pelas mudanças climáticas, elas têm um papel indireto. Dias quentes e secos favorecem as queimadas, que intensificam a poluição e o efeito do Sol alaranjado. Cecchini observa que isso reflete os desafios ambientais enfrentados pelo Brasil, especialmente com o aumento do desmatamento.

Sobre a Lua avermelhada, Cecchini menciona que é um fenômeno semelhante ao do Sol alaranjado. Durante um eclipse lunar, a Lua aparece avermelhada porque a luz solar atravessa a atmosfera da Terra, dispersando a luz azul e tornando as cores vermelhas e alaranjadas mais visíveis. A poluição pode também afetar a cor da Lua, mas o impacto é menos perceptível devido à menor luminosidade da Lua. O princípio físico do espalhamento da luz permanece o mesmo.



