Reprodução/Arquivo Nacional Arquivo Nacional tem disponíveis, digitalizados, arquivos de descrição de OVNIs datados a partir de 1952





O Arquivo Nacional do Brasil divulgou uma leva de arquivos oficiais sobre Objetos Voadores Não Identificados ( OVNIs ) feitos por brasileiros nos últimos anos. Os documentos são relatos de pilotos e enviados ao Centros Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo ( Cindactas ), vinculado à Força Aérea Brasileira ( FAB ).

O nome dos pilotos consta nos documentos, mas foi tarjado para divulgação. Mesmo assim, é investigado nível de educação, se a pessoa tem conhecimentos sobre astronomia, se estuda ufologia, e alguns perguntam se sabe identificar objetos voadores no geral, como lixo espacial e asteroides.

Alguns deles mostram a localização, enquanto outros ocultam com tarjas. Porém, dos 30 documentos, a maioria vem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Entre os documentos encontram-se formulários preenchidos a mão e digitalmente, arquivos de vídeo e arquivos de áudio de pilotos e torres de controle.

O que tem nos documentos?

Os pilotos mostram-se, em boa parte das descrições, bastante chocados pelas visões. Alguns documentos usam palavras como “espanto” e “surpresa.”

As descrições variam em cor, tamanho, velocidade e tipo de voo. Porém, diversos documentos:

- Apontam mais de uma visão (um piloto viu por quatro dias o mesmo objeto, e um civil descreveu a mesma coisa de um piloto, mas durante 15 dias.);

- Citam correlação com outras descrições (como uma visão parecida entre Belém e Porto Alegre);

- Mostram relatos idênticos entre companheiros de cabine entrevistados separadamente;

- Mostram relatos consistentes entre pilotos diversos e desconhecidos, com descrições parecidas de acontecimento.

Relatos

Um dos pilotos relatou uma visão no Paraná. De acordo com o documento, ele teve visão “bem clara” e sem neblina do OVNI. Ele viu uma pequena bola vermelha no horizonte, se movimentando de forma “muito rápida” em altitude constante mas baixa.

Outro relata uma visão de mais de 30 minutos de três aeronaves, O piloto as descreveu como luzes circulares, uma central e outras em volta. Piscavam brancas e variavam intensidade a cada cinco segundos. Ela se movia de modo variado, “inclusive em zigue-zague” e permaneceu “sempre às 2h” em relação ao avião que pilotava.

Mais de um relato descreveu a velocidade absurda dos OVNIs. Um piloto disse que o objeto que viu se movia na velocidade de “no mínimo 8 mach” - ou seja, oito vezes mais rápida que o som. Outro profissional disse que viu uma aeronave “10x mais rápida que qualquer avião.”

E mais de um garante que não é algo passível de reconhecimento: “O espanto foi em decorrência de as luzes/movimentação dos objetos não corresponderem a um satélite, lixo espacial ou qualquer outro fenômeno conhecido.”





Como acessar os documentos?

Os documentos podem ser acessados por meio do Arquivo Nacional, a partir dos Fundos e Coleções do Sistema de Informações do Arquivo Nacional.

O acervo está inteiramente digitalizado e pode ser acessado online pelo gov.br/arquivonacional/ ou pessoalmente.

Vale dizer que o governo acumula documentos oficiais sobre OVNIs - alguns, inclusive, confidenciais no passado - desde 1952 (essa é a primeira data divulgada).

