Nesta terça-feira (1º), uma superlua vai iluminar o céu e poderá ser vista de grande parte do planeta. De acordo com o Observatório Nacional, o fenômeno vai deixar a lua maior e mais brilhante hoje e no dia 30 de agosto.

O ocorrido é chamado de superlua porque a lua estará no perigeu, isto é, no ponto da órbita de máxima aproximação da Terra. As duas superluas previstas para este ano ocorrem neste mês, conforme o observatório.

"Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que outras luas. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, basta que o tempo esteja favorável", afirmou Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional.

A superlua de 30 agosto também é chamada de "lua azul", já que é a segunda lua cheia do mês, sendo a mais próxima da Terra em 2023.

O termo não tem origem científica, segundo o observatório, e o fenômeno pode ocorrer de uma a seis vezes ao ano. Em alguns casos, porém, a distância entre a Terra e a Lua podem ser menores que outros.

Como ver a superlua?

Para assistir ao fenômeno, basta olhar para o céu às 17h38 (horário de Brasília), sem a ajuda de nenhum equipamento. Ela deve se pôr às 7h31 desta quarta-feira (2).

Para conseguir exergá-la, no entanto, é necessário que o céu esteja limpo. Chuvas ou muitas nuvens podem interferir na visibilidade.