Pexels Planetas vão ser alinhados





No próximo sábado (29), um fenômeno astronômico acontecerá e poderá ser visto a olho nu no Brasil. Saturno, Marte, Júpiter e a Lua vão se alinhar no céu, causando um grande impacto.

O alinhamento de planetas é um fenômeno astronômico no qual diversos planetas do sistema solar se encontram aproximadamente na mesma linha de visão a partir da Terra.

Embora possa parecer que os planetas estão alinhados em uma linha reta quando vistos da Terra, na verdade, isso ocorre devido à perspectiva do observador.

Esse fenômeno é bastante raro de ocorrer devido às diferentes órbitas e velocidades de translação dos planetas.

Alinhamentos planetários têm sido estudados ao longo da história, mas não possuem efeitos significativos sobre eventos na Terra além do interesse científico e astronômico.

Neste contexto, significa que esses corpos celestes estarão visualmente próximos uns dos outros quando vistos da Terra, criando uma formação aparentemente alinhada.

É importante notar que, embora pareçam estar alinhados, os planetas e a Lua estão em órbitas diferentes ao redor do Sol e, na verdade, estão a diferentes distâncias da Terra.

Portanto, a conjunção é um evento visual baseado na perspectiva terrestre. Esse evento é interessante para observadores astronômicos e entusiastas.

Para observar conjunções planetárias, é preciso ficar atento entre sexta-feira (28), quando Júpiter passar ao lado das estrelas das Híades e, principalmente, no sábado, quando o fenômeno que tem o alinhamento de Saturno, Marte, Júpiter e a Lua terá maior visibilidade.





Qual o melhor horário para ver?



O horário ideal para ver o alinhamento dos planetas no Brasil é pouco antes do amanhecer, por volta das 6h25. Sem equipamento, o melhor lugar para ver o fenômeno com clareza é próximo ao horizonte, na direção leste. Com binóculo ou telescópio, será possível observar cada planeta separadamente.

Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno serão possíveis ver ao olho nu durante todo o processo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.