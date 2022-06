Reprodução/NASA/JPL-Caltech Alinhamento dos planetas será visível a olho nu

Um fenômeno astronômico raro, que só acontece a cada 18 anos, poderá ser visto a olho nu no mes de junho. Segundo especialistas da Nasa, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpter e Saturno estarão em linha no dia 24 de junho.

Como são os mais próximos da Terra, não será preciso utilizar telescópios, binóculos ou equipamentos especiais para visualizar o alinhamento. Basta estar em um local de céu limpo (sem nuvens) por volta de meia hora antes do nascer do sol.

Normalmente, a visibilidade é melhor nas zonas rurais, mas a expectativa é de que seja possível avistá-lo até mesmo nas cidades.

No dia 23 de junho, a Lua estará posicionada entre Vênus e Marte, tomando o lugar normalmente ocupado pela Terra, tornando possível a observação dos seis corpos celestes alinhados.

Nos próximos meses, os planetas começam a se afastar novamente. Em setembro, de acordo com a Nasa, Vênus e Saturno já não estarão mais visíveis. Os planetas se alinharam pela última vez em 2004, e o fenômeno só deve voltar a acontecer em 2040.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.