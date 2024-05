Nasa Paralelamente a essa descoberta, astrônomos continuam investigando a possível existência de um Planeta Nove





Recentemente, uma equipe internacional de cientistas liderada por estudantes das Universidades do Sul de Queensland e de Edimburgo fez uma descoberta: o planeta Gliese 12b.

Essa descoberta, publicada em revistas científicas e com a colaboração da Nasa, revela um mundo semelhante à Terra, localizado a apenas 40 anos-luz de distância.

Gliese 12b, com seu tamanho comparável ao da Terra e uma temperatura superficial estimada em 42ºC, desperta o interesse dos astrônomos em seu potencial habitabilidade.

Orbitando a estrela Gliese 12, esse planeta oferece uma oportunidade para estudar as condições que podem sustentar água líquida em sua superfície, um elemento importante para a vida como a conhecemos.

A descoberta não apenas amplia o entendimento sobre a diversidade de planetas no universo, mas também levanta questões sobre a evolução dos sistemas planetários e as condições que podem influenciar a habitabilidade de um mundo.

“Descobrimos que provavelmente é do tamanho da Terra, o clima é temperado e está muito, muito próximo. No espaço de um dia, pensamos: ‘Temos que escrever isso. Isso é algo muito legal. Poderia estar à temperatura certa para a água líquida se acumular na superfície. O que é importante, porque pensamos que os planetas são potencialmente habitáveis ​​se puderem ter água líquida sobre eles”, afirmou Shishir Dholakia, doutorando em astrofísica na Universidade do Sul de Queensland ao The Guardian.

Além disso, a pesquisa em torno de Gliese 12b pode contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas de observação espacial, incluindo o uso do satélite Tess da Nasa, que desempenhou um papel fundamental na identificação desse planeta.

Paralelamente a essa descoberta, astrônomos continuam investigando a possível existência de um Planeta Nove em nosso próprio Sistema Solar, um mistério que poderia abrir novas perspectivas sobre a formação e evolução de nosso sistema planetário.

