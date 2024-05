Reprodução Nasa Nasa registra explosão solar extrema

Autoridades alertaram sobre uma severa tempestade geomagnética que poderia causar nesta sexta-feira (10) disrupções em sistemas de energia, comunicações e operações de espaçonaves. Emitido pelo Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), o aviso é o primeiro do tipo desde 2005, devido à recente atividade solar intensa. Uma gigantesca mancha solar, conhecida como Região NOM 3664, desencadeou poderosas ejeções solares, aumentando a preocupação entre os meteorologistas espaciais.

O SWPC (Space Weather Prediction Center), uma divisão da NOAA, identificou pelo menos cinco ejeções de massa coronal associadas às fulgurações, prevendo sua chegada entre hoje e domingo (12). Essas ejeções representam uma ameaça significativa para comunicações, sistemas de navegação e operações de satélite.

As implicações da tempestade geomagnética podem ser abrangentes, com possíveis problemas nos sistemas de energia e operações de espaçonaves. CA propagação de rádio de alta frequência também pode sofrer interrupções.

A última tempestade geomagnética severa ocorreu em março de 2024, com a última tempestade extrema registrada em outubro de 2003, que resultou em cortes de energia na Suécia e danos a transformadores de energia na África do Sul.

Apesar dos riscos para a comunicação, pessoas no hemisfério norte podem ter a oportunidade de testemunhar auroras deslumbrantes como resultado do evento. Auroras resultantes da tempestade podem ser avistadas tão ao sul quanto o Alabama e a Califórnia do Norte.

