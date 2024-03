Reprodução: Space-X Lançamento da Space-X

A SpaceX lançou nesta quinta-feira (14), o terceiro voo teste da Starship, a maior nave do mundo. O lançamento ocorreu no centro da companhia em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos) às 10h25.

Humanos na Lua

O objetivo da Starship é levar humanos à Lua ainda nesta década. Essa foi a primeira vez que a nave chegou ao espaço. Nas outras duas tentativas da empresa de Elon Musk, a nave explodiu.

Porém, mesmo com a boa decolagem, a empresa acabou perdendo o contato com a nave no retorno ao planeta Terra.





Veja imagens

Decolagem









Pouso

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024









Nesta terceira tentativa, o lançamento foi atrasado devido a imprevistos com embarcações que estavam paradas no Golfo do México. Além disso, o tempo nublado e as condições de vento também deixaram a equipe preocupada.

A primeira tentativa de lançamento ocorreu em abril de 2023. A falha fez com que os motores se desligassem, forçando a empresa a acionar um sistema de destruição para explodir o propulsor, que ainda estava acoplado à cápsula.

No segundo teste, em novembro do ano passado, o propulsor explodiu após desacoplar da Starship. Além disso, a SpaceX também não conseguiu mais contato com a cápsula.

