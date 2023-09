Reprodução/ISRO Lançamento da missão Aditya L1

Depois de se tornar o primeiro país a conseguir fazer um pouso no polo sul da Lua , a Índia lançou neste sábado (2) um foguete com um satélite que vai estudar o Sol. O lançamento foi concluído com sucesso nesta manhã.



De acordo com a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês), a espaçonave Aditya L1será colocada em uma órbita halo em torno do ponto Lagrange 1 (L1) do sistema Sol-Terra, que fica a cerca de 1,5 milhão de km da Terra.

Nessa órbita, os satélites conseguem visualizar continuamente o Sol, sem qualquer tipo de ocultação ou eclipse, o que ajuda na condução dos estudos.

"A espaçonave carrega sete cargas úteis para observar a fotosfera, cromosfera e as camadas mais externas do Sol (a coroa) usando detectores eletromagnéticos e de partículas e de campo magnético. Utilizando o ponto de vista especial L1, quatro cargas úteis visualizam diretamente o Sol e as três cargas restantes realizam estudos in-situ de partículas e campos no ponto Lagrange L1, fornecendo assim importantes estudos científicos sobre o efeito de propagação da dinâmica solar no meio interplanetário", informa a ISRO.

Dentre os objetivos científicos da missão, está entender os efeitos da radiação solar nos satélites que estão em órbita na Terra. Futuramente, a Índia também pesquisará sobre os efeitos do Sol nos padrões climáticos da Terra.



Assista a seguir o momento em que o satélite foi lançado: