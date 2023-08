Divulgação/NASA, ESA, CSA James Webb registra imagem de "ponto de interrogação"





O supertelescópio James Webb capturou a imagem de um "ponto de interrogação" no espaço. O registro foi feito no final de julho e aconteceu enquanto astrônomos observavam duas estrelas jovens em formação localizadas na Constelação Vela.

Os corpos celestes que estavam sendo observados pelos cientistas são identificados como Herbig-Haro 46 e Herbig-Haro 47, mas ainda não há certeza sobre o que seria o "ponto de interrogação".

Contudo, em relato feito ao site Space.com, especialistas do Space Telescope Science Institute apontaram que, devido à sua coloração vermelha, se trata de um objeto que está muito distante da Terra.





Outra teoria é a de que o objeto misterioso seja, na verdade, duas galáxias distantes interagindo entre si.

No que diz respeito às estrelas, a Nasa afirma que elas estão localizadas no centro de discos de gás e poeira que estão alimentando-as e auxiliando no seu processo de ganho de massa. O par de estrelas vem sendo estudado pelos cientistas desde a década de 50.

"Ao longo de milhões de anos, as estrelas em Herbig-Haro 46/47 se formarão completamente, limpando a cena dessas ejeções fantásticas e multicoloridas, permitindo que as estrelas binárias ocupem o centro do palco contra um fundo repleto de galáxias", ressaltou a agência espacial em comunicado .