Reprodução/Agência Espacial Europeia Agência Espacial Europeia realizou primeira livre com imagens de Marte





A Agência Espacial Europeia (ESA) realizou, nesta sexta-feira (2), a primeira live com imagens de Marte . O evento teve início por volta das 13h (horário de brasília) e foi transmitido pelo canal do YouTube da instituição.

As imagens transmitidas mostraram o planeta vermelho de ângulos jamais vistos, mesmo com a qualidade delas não se tratando das melhores. Além disso, Os registros demoraram aproximadamente 17 minutos para chegar à Terra.

Era esperado um tempo de "delay" por conta do tempo que as imagens levaram para passar pelos servidores usados na transmissão, o que não aconteceu, surpreendento os especialistas. A live teve duração de cerca de uma hora.





O mau tempo em Madrid, Espanha, local onde está um dos receptores da ESA fez com que a live enfrentasse alguns problemas técnicos, tanto que, em determinado momento, as imagens deixaram de ser atualizadas por alguns minutos.

A transmissão ao vivo foi realizada em razão do aniversário de 20 anos do lançamento da missão não tripulada Mars Express, que aconteceu em 2003 e tem o objetivo de explorar tanto a atmosfera, como a superfície de Marte.

E o tempo de envio do dispositivo para o espaço é um dos motivos para as imagens da live de hoje não terem sido tão nítidas. De acordo com James Godfrey, gerente de operações de veículos espaciais da Agência Espacial Europeia, a câmera utilizada no evento não foi projetada para para transmissões ao vivo.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.