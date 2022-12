Pixabay Vídeo: Chuva de meteoros tem pico de intensidade em pontos do Brasil

A chuva de meteoros mais forte do ano acontece nesta semana e vai até o dia 24 de dezembro. A Geminídeas teve seu pico de intensidade na madrugada desta quarta-feira, às 2h, quando pôde ser vista com mais facilidade do Brasil.

Primeiras imagens da Chuva de Meteoros Geminídeas, que terá seu pico em 14 de dezembro. “Esta chuva é uma das maiores do ano e poderá produzir 30 a 40 meteoros por hora”, conta o professor Carlos Jung, do Observatório Heller & Jung pic.twitter.com/Rc0JWSgpaT — Narley Resende (@NarleyResende) December 13, 2022

A Nasa, no entanto, estipula um número três vezes maior. Com o céu claro e sem luzes “no caminho”, a Geminídeas pode ter cerca de 120 meteoros visíveis por hora, segundo a Instituição.

A lua estará brilhando com 72% de intensidade, o que acaba atrapalhando a visibilidade da chuva de meteoros. Ainda de acordo com a Nasa, a chuva Geminídeas é uma das melhores oportunidades para o surgimento de “bolas de fogo”, meteoros que são mais brilhantes.

