Nasa China planeja construir base na Lua em até seis anos

A China anunciou, nesta sexta-feira (25), que planeja construir a sua primeira base lunar até 2028, permitindo que astronautas possam fazer missões no local.

O projeto é um importante passo do país no desafio ao domínio da exploração espacial pela Nasa, a agência espacial americana. De acordo com o portal de notícias chinês Caixin, a base lunar será alimentada por energia nuclear.

"Os nossos astronautas poderão ir à lua provavelmente dentro de 10 anos", disse Wu Weiran, designer-chefe do programa de exploração lunar da China.

A China aumentou suas ambições no espaço nos últimos anos. Os planos posicionaram o país como concorrente direto dos EUA. A Nasa tem uma sonda no planeta vermelho e busca enviar novos astronautas à Lua ainda nesta década, por meio das missões Ártemis.

Tanto a China quanto os EUA estão gastando bilhões de dólares não só para levar seres humanos para a Lua, mas também para conseguir recursos que poderiam favorecer a vida na superfície lunar.

Em 2019, a China foi o primeiro país a levar um veículo para o outro lado da Lua e depois divulgou as suas primeiras amostras lunares obtidas pela exploração.

