Reprodução AP TV - 29.10.2022 Homem pega fogo ao ser eletrocutado pela polícia nos EUA

Uma perseguição no Arkansas resultou em um acidente inusitado. Um homem foi engolido por uma bola de fogo está no hospital após ser atingido por arma de eletrochoque pela polícia estadual americana e sua mochila explodir.

De acordo com um comunicado da polícia estadual do Arkansas, o rapaz usava uma mochila contendo um galão de gasolina dentro. Ele foi socorrido pelos policiais, levado ao hospital e deve se recuperar das queimaduras em breve.

Entenda o caso:

Um policial estadual do Arkansas tentou parar uma motocicleta em Little Rock que não tinha placa visível por volta de 1h18 de 13 de outubro. O motociclista, identificado pela polícia estadual como Christopher Gaylor, 38 anos, partiu a uma velocidade aproximada de 160 quilômetros por hora, “ignorou vários sinais de trânsito e semáforos enquanto se dirigia para a Interestadual 30, onde um segundo policial estadual encontrou o motociclista”.

Ele saiu da rodovia e depois pulou da motocicleta em uma área residencial e correu, segundo o comunicado. Um soldado disparou um taser na tentativa de prender o suspeito, e a polícia estadual diz que quando as farpas do taser atingiram Gaylor, uma bola de fogo o engoliu.

O vídeo da câmera do painel da polícia fornecido à KHBS, afiliada da CNN, pela Polícia do Estado do Arkansas, mostra soldados gritando “ele está pegando fogo” e, em seguida, usando um extintor de incêndio para apagar as chamas.

Leia também PRF apreende mais R$ 1 milhão escondidos no carro em Minas Gerais

De acordo com o comunicado da polícia estadual, os policiais prestaram assistência médica enquanto uma ambulância era chamada ao local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.