Divulgação/ESA Imagem da "galáxia fantasma" feita pelo James Webb

A Agência Europeia Espacial (ESA) divulgou, nesta segunda-feira (29), imagens da galáxia Phantom Galaxy M74 ou Galáxia Fantasma M74 (em tradução livre) capturadas pelo supertelescópio James Webb .

O apelido foi dado a esse grande sistema pelo fato da dificuldade dele ser observado sem o auxílio de equipamentos profissionais. A galáxia em questão está há cerca de 32 milhões de anos-luz de distância da Terra.

Foram divulgadas duas novas imagens. Uma feita exclusivamente pelo James Webb, e outra graças a um trabalho conjunto de dados fornecidos tanto pelo novo supertelescópio como pelo Hubble.

Divulgação/ESA Imagens da "galáxia fantasma" feitas pelo Hubble e pelo James Webb

"Webb olhou para M74 com seu Mid-InfraRed Instrument ( MIRI ) para aprender mais sobre as primeiras fases da formação estelar no Universo local. Essas observações fazem parte de um esforço maior para mapear 19 galáxias formadoras de estrelas próximas no infravermelho pela colaboração internacional PHANGS. Essas galáxias já foram observadas usando o Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA e observatórios terrestres", informou a ESA em comunicado .

Os dados disponibilizados pelo supertelescópio serão de suma importância para que astrônomos identifiquem regiões de formação de estrelas nas galáxias e meçam com precisão as massas e idades dos aglomerados de estrelas.

De acordo com a agência europeia, a combinação de informações de diferentes telescópios operando em todo o espectro eletromagnético facilitam a obtenção de dados por parte da comunidade astronômica.



"A visão nítida do Hubble em comprimentos de onda ultravioleta e visível complementa a sensibilidade incomparável do Webb em comprimentos de onda infravermelhos, assim como observações de radiotelescópios terrestres, como o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA."

