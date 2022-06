Reprodução StarWalk Images do solstício no dia 18 de junho 2020 Solstício de Inverno - 21.06.2022

O solstício de junho é o momento astronômico em que o Sol está diretamente acima do Trópico de Câncer no hemisfério norte da Terra. Esta é a latitude mais setentrional que o sol atinge durante todo ano. Aqui no Brasil, hemisfério sul, consideramos esse momento a chegada do inverno, estação mais fria do ano. O dia do solstício de junho é o dia mais curto do ano no hemisfério Sul. Nós percebemos esse efeito com mais ou menos facilidade de acordo com a distância que estivermos da linha do equador, pois essa inclinação entre o sol e posição da terra influencia diretamente na quantidade de luz solar que cada metade do planeta recebe, o que reflete também nas mudanças das estações do ano (primavera, verão, outono e inverno).

Os Solstícios

Os solstícios receberam esse nome pois o termo vem das palavras latinas sol e sistere, que significam “Sol” e “Parada” . Ao longo do ano, o ponto na superfície da Terra que está diretamente abaixo do Sol , a terra se move lentamente ao longo de um eixo norte-sul . Ao atingir seu ponto mais ao sul no solstício de dezembro , ele para e então começa a se mover para o norte até cruzar o equador no dia do equinócio de março . No solstício de junho, que marca o ponto mais ao norte de sua jornada, ela para novamente para iniciar sua jornada de volta ao sul.

Creative Commons/Wikimedia Entre os dias 21 e 23 de dezembro, o sol incide verticalmente sobre o Trópico de Capricórnio no chamado solstício de verão

Nos meses que antecedem o solstício de junho, a posição do nascer e do pôr do sol se arrasta para o norte. No dia do solstício, atinge seu ponto mais ao norte. Depois disso, o caminho diário do Sol no céu começa a se arrastar para o sul novamente. O Sol se move do norte ao sul porque o ponto subsolar porque o eixo da Terra está inclinado em um ângulo de cerca de 23,4° em relação à eclíptica, rota imaginária criada pela trajetória da Terra ao redor do Sol. Em junho, o Hemisfério Norte está inclinado em direção ao Sol e o ponto subsolar está ao norte do equador. À medida que a Terra viaja em direção ao lado oposto de sua órbita, que atinge em dezembro, o Hemisfério Sul recebe gradualmente mais luz solar e o ponto subsolar viaja para o sul.





