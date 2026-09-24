Divulgação Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Civil procura um suspeito que matou uma mulher trans, de 42 anos, na noite de quarta-feira (23), na região do Butantã, zona Oeste de São Paulo.

Uma câmera de segurança que registrou o crime mostra pessoas na calçada, perto de uma faixa de pedestres. O suspeito, que estava em uma motocicleta, se aproxima, para e interage com a vítima.

Na sequência, o homem efetua os disparos, e as pessoas que estavam por perto correm.





Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a vítima ferida no local do crime e a levaram ao Hospital Universitário da USP. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio no 14° Distrito Policial (Pinheiros), e a perícia foi acionada. Até o momento, o autor do crime não foi identificado.

Veja a nota da SSP:

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 42 anos, baleada na noite de quarta-feira (23), no Butantã, zona oeste da capital.

Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima ferida. Ela foi socorrida ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, mas não resistiu.

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem em uma motocicleta se aproximando da vítima e, após uma breve interação, efetuando os disparos e fugindo em seguida.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 14º Distrito Policial (Pinheiros). As investigações prosseguem para identificar e localizar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.