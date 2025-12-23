Reprodução/ Freepik Sol e calor

A previsão do tempo para esta terça-feira (23) indica a manutenção do calor intenso e do tempo mais firme em parte do Sudeste e do Centro-Sul, especialmente em São Paulo, enquanto instabilidades associadas a áreas de baixa pressão e a um rio atmosférico provocam chuva forte, temporais e volumes elevados no Sul e em áreas do Norte do país.

A semana marca o início do verão sob a influência de um bloqueio atmosférico que favorece o calor em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

As temperaturas desta semana devem ficar pelo menos 5°C acima da média em diversas áreas, com noites e madrugadas abafadas, segundo o Climatempo. Em São Paulo, há possibilidade de os termômetros se aproximarem de 36°C, o que pode representar recorde histórico para o mês de dezembro.

Apesar do calor, o cenário não afasta completamente as chuvas, que devem ocorrer de forma isolada e com forte intensidade, características de dias quentes e úmidos de verão.

Infográfico IA Previsão indica chuva forte no Sul e calor intenso no Sudeste nesta terça-feira (23)





Confira abaixo a previsão detalhada do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para os principais centros urbanos e áreas do litoral:

Sudeste

Nas capitais do Sudeste, o dia será marcado por temperaturas elevadas e variação de nuvens. Em São Paulo (SP), os termômetros devem variar entre 22°C e 34°C, com muitas nuvens ao longo do dia. Em Caraguatatuba (SP), o dia será de muitas nuvens nos períodos da manhã, tarde e noite, com temperaturas elevadas, que variam entre 22°C e 37°C. Ilhabela (SP) apresenta cenário semelhante, com mínima de 24°C, máxima de 35°C, céu encoberto durante todo o dia e ventos fracos.

Já na Baixada Santista a previsão conta com muitas nuvens ao longo da terça-feira. Em Santos (SP), os termômetros variam de 22°C a 39°C, enquanto no Guarujá (SP) a máxima chega a 35°C. Em Praia Grande (SP), a temperatura pode alcançar 37°C, com umidade entre 30% e 80% e ventos fracos em toda a região.

No Rio de Janeiro (RJ), a máxima pode chegar a 35°C, com mínima de 21°C e céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Na Região dos Lagos, Arraial do Cabo (RJ) terá muitas nuvens ao longo de todo o dia, com temperaturas entre 23°C e 32°C e ventos moderados, soprando principalmente de nordeste e leste.

Em Belo Horizonte (MG), a terça começa com poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta por volta da tarde e noite, com temperaturas entre 16°C e 30°C. Vitória (ES) deve registrar mínima de 23°C e máxima de 30°C, com muitas nuvens pela manhã e chuva isolada nos períodos da tarde e da noite.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, Brasília (DF) terá mínima de 19°C e máxima de 29°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Goiânia (GO), por sua vez, varia entre 20°C e 32°C, também com muitas nuvens e chuva isolada no fim do dia.

Campo Grande (MS) pode alcançar 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. Em Cuiabá (MT), a previsão é de mínima de 24°C e máxima de 32°C, com céu encoberto e chuva acompanhada de trovoadas.

Nordeste

No Nordeste, o calor predomina, mas há previsão de chuva isolada em várias capitais. Salvador (BA) terá temperaturas entre 23°C e 30°C, com muitas nuvens durante todo o dia. Em Porto Seguro (BA), a terça-feira terá muitas nuvens pela manhã, com previsão de chuva isolada à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21°C e 29°C, com umidade entre 60% e 100% e ventos fracos ao longo do dia.

Em Recife (PE), a máxima chega a 32°C, com muitas nuvens pela manhã e chuva isolada à tarde e à noite.

Fortaleza (CE), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Maceió (AL) também registram máximas próximas de 31°C a 32°C, com nebulosidade elevada e pancadas isoladas no decorrer do dia. Em Aracaju (SE), os termômetros variam de 25°C a 31°C, com muitas nuvens e ventos fracos de leste a sudeste.

São Luís (MA) têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, com temperaturas máximas de 31°C e mínima de 24°C. A capital nordestina ainda conta com umidade elevada.

Norte

No Norte, a instabilidade é mais persistente. Belém (PA), Manaus (AM), Macapá (AP), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, com temperaturas máximas entre 30°C e 34°C e umidade elevada.

Em Santarém (PA), no oeste do Pará, a previsão aponta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, com temperaturas entre 23°C e 30°C, umidade elevada, que pode chegar a 100%, e ventos fracos.

Boa Vista (RR) pode chegar a 35°C, com chuva isolada à tarde e à noite. Palmas (TO) e Teresina (PI) também devem ter pancadas de chuva e trovoadas em parte do dia.

Sul

No Sul, Curitiba (PR) registra mínima de 21°C e máxima de 32°C, com muitas nuvens e chuva isolada à tarde e à noite.

Florianópolis (SC) varia entre 25°C e 32°C, com pancadas isoladas pela manhã e chuva ao longo do dia. O litoral de Santa Catarina segue sob influência de instabilidades. Em Balneário Camboriú (SC), a manhã será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto à tarde e à noite o céu permanece encoberto, com chuva fraca e isolada. As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, com umidade elevada, entre 70% e 90%.

Em Porto Alegre (RS), a previsão indica mínima de 24°C e máxima de 28°C, com pancadas de chuva e trovoadas desde a manhã até a noite.

Rio atmosférico no Rio Grande do Sul

Um rio atmosférico segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, mantendo a instabilidade por vários dias nessa semana, segundo o MetSul Meteorologia.





A projeção indica que, apenas nesta semana, os acumulados podem superar 200 mm em alguns municípios, com risco de alagamentos, inundações, enxurradas e cheias de rios, além de tempo abafado e madrugadas com temperaturas elevadas.