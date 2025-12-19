Um sistema atmosférico em alto nível deve provocar mudanças importantes no tempo no Brasil nos últimos dias do ano. De acordo com a MetSul Meteorologia, a atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) vai aumentar o risco de chuva volumosa e temporais no Sul do país, enquanto o Sudeste enfrentará um período de calor intenso e redução da instabilidade.
O VCAN começa a atuar a partir do dia 22 de dezembro, avançando da Bahia em direção ao Oeste. Entre os dias 24 e 26, o sistema deve passar por estados como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, influenciando o padrão de chuvas em diferentes regiões do país.
Esse tipo de sistema é comum nesta época do ano e se forma em camadas mais altas da atmosfera. Diferente de ciclones extratropicais, o vórtice não atua próximo à superfície, mas interfere na circulação do ar, alterando a distribuição de nuvens, chuva e calor.
Uma das principais características do VCAN é o contraste entre áreas. No centro do sistema, o ar tende a descer, o que reduz a formação de nuvens e favorece tempo mais seco e quente. Já nas bordas do vórtice, ocorre o movimento oposto, com subida de ar quente e úmido, condição ideal para a formação de nuvens carregadas e temporais.
No fim do ano, esse comportamento deve desviar o corredor de umidade da Amazônia para o Sul do Brasil. Com isso, estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem enfrentar vários dias seguidos de tempo abafado, alta umidade e chuva frequente, com risco elevado de temporais isolados, rajadas de vento e acumulados elevados de chuva.
No Sudeste, o cenário será oposto. Com a redução da umidade, a instabilidade diminui de forma significativa durante a semana do Natal. Ainda pode chover de forma isolada, especialmente à tarde, mas o predomínio será de sol e calor intenso.
Em São Paulo, a previsão indica uma sequência de dias muito quentes entre 21 e 25 de dezembro, com máximas entre 32°C e 35°C na capital. No interior paulista, os termômetros podem ultrapassar os 35°C. No Rio de Janeiro, a semana do Natal também será marcada por sol forte e calor extremo, com máximas variando entre 35°C e 40°C.