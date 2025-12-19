Reprodução/redes sociais Estados sofrem com possibilidades de enchentes no fim do ano

Um sistema atmosférico em alto nível deve provocar mudanças importantes no tempo no Brasil nos últimos dias do ano. De acordo com a MetSul Meteorologia, a atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) vai aumentar o risco de chuva volumosa e temporais no Sul do país, enquanto o Sudeste enfrentará um período de calor intenso e redução da instabilidade.



O VCAN começa a atuar a partir do dia 22 de dezembro, avançando da Bahia em direção ao Oeste. Entre os dias 24 e 26, o sistema deve passar por estados como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, influenciando o padrão de chuvas em diferentes regiões do país.



Esse tipo de sistema é comum nesta época do ano e se forma em camadas mais altas da atmosfera. Diferente de ciclones extratropicais, o vórtice não atua próximo à superfície, mas interfere na circulação do ar, alterando a distribuição de nuvens, chuva e calor.



Uma das principais características do VCAN é o contraste entre áreas. No centro do sistema, o ar tende a descer, o que reduz a formação de nuvens e favorece tempo mais seco e quente. Já nas bordas do vórtice, ocorre o movimento oposto, com subida de ar quente e úmido, condição ideal para a formação de nuvens carregadas e temporais.



No fim do ano, esse comportamento deve desviar o corredor de umidade da Amazônia para o Sul do Brasil. Com isso, estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem enfrentar vários dias seguidos de tempo abafado, alta umidade e chuva frequente, com risco elevado de temporais isolados, rajadas de vento e acumulados elevados de chuva.



No Sudeste, o cenário será oposto. Com a redução da umidade, a instabilidade diminui de forma significativa durante a semana do Natal. Ainda pode chover de forma isolada, especialmente à tarde, mas o predomínio será de sol e calor intenso.



Em São Paulo, a previsão indica uma sequência de dias muito quentes entre 21 e 25 de dezembro, com máximas entre 32°C e 35°C na capital. No interior paulista, os termômetros podem ultrapassar os 35°C. No Rio de Janeiro, a semana do Natal também será marcada por sol forte e calor extremo, com máximas variando entre 35°C e 40°C.

