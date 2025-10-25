NOAA De acordo com o NHC, Melissa se move lentamente para o oeste-noroeste

O furacão Melissa, formado no início da semana no Atlântico, alcançou a categoria 1 neste sábado (25) e segue se intensificando sobre o Mar do Caribe central, segundo o NHC (National Hurricane Center), órgão meteorológico dos Estados Unidos.

Com ventos sustentados de cerca de 120 km/h, o sistema está a aproximadamente 230 quilômetros a sudeste de Kingston, na Jamaica, e 380 quilômetros a sudoeste de Porto Príncipe, no Haiti.

De acordo com o NHC, Melissa se move lentamente para o oeste-noroeste, a cerca de 5 km/h, o que deve prolongar os efeitos em áreas sob influência direta.

Meteorologistas afirmam que as condições atmosféricas e oceânicas da região — especialmente as águas excepcionalmente quentes — favorecem um rápido fortalecimento do fenômeno nas próximas 48 horas.

As projeções indicam que Melissa pode atingir categoria 3 até domingo (26), tornando-se um furacão de grande intensidade, e chegar à categoria 4 ou até 5 até segunda-feira (27), com ventos que podem alcançar 250 km/h.

Caso o cenário se confirme, o sistema será um dos mais potentes da temporada de 2025 no Atlântico.

A trajetória prevista aponta para a Jamaica, com possibilidade de impacto direto entre a noite de segunda (27) e a terça-feira (28).

Após cruzar a região, o furacão poderá se aproximar do leste de Cuba, embora o NHC destaque que a rota além do Caribe ainda é incerta.

Até o momento, não há expectativa de impacto direto sobre o território continental dos Estados Unidos, mas ondas altas e correntes marítimas devem atingir a costa leste norte-americana.

Os principais riscos associados a Melissa envolvem ventos fortes, chuvas volumosas e marés de tempestade.

O NHC estima que áreas do sul do Haiti, República Dominicana e Jamaica possam registrar até 635 milímetros de chuva até terça-feira (28), enquanto o sudeste de Cuba pode acumular até 300 milímetros.

As autoridades alertam para inundações e deslizamentos de terra em regiões montanhosas e urbanas, com potencial de danos severos em infraestrutura e moradias.

Na Jamaica, todo o território está sob alerta de furacão, e o governo local recomenda evacuações preventivas em áreas costeiras e de encosta.

“As condições de furacão podem durar mais de 72 horas devido à lentidão do sistema” , informou o NHC em boletim divulgado no início da tarde.

O Haiti também decretou alerta de furacão para a região sudoeste, entre a fronteira com a República Dominicana e Porto Príncipe, enquanto áreas adjacentes permanecem sob aviso de tempestade tropical.

Na República Dominicana, as autoridades emitiram alertas de inundação em diversas províncias. Relatos de enchentes já foram registrados em Santo Domingo, segundo órgãos locais de emergência.

A Defesa Civil dominicana orientou a população a estocar alimentos, água e medicamentos, além de manter monitoramento constante das atualizações meteorológicas.





Furacão Melissa

Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada atlântica neste ano e se formou na terça-feira (21).

Antes de atingir o status de furacão, o sistema já havia provocado chuvas intensas e inundações em partes do Caribe oriental, com registros de mortes confirmadas por autoridades regionais.

As informações sobre o avanço do furacão foram atualizadas pelo NHC até o meio-dia deste sábado (25), com previsão de novos boletins ao longo do fim de semana.