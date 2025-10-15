Divulgação Obras alteram acesso ao Aeroporto de Guarulhos nesta noite

A concessionária Motiva-CCR RioSP realiza, na noite desta quarta-feira (15), uma operação de recuperação do pavimento no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos . A intervenção ocorre no km 218 da pista marginal da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro.

Os trabalhos estão programados para começar às 22h de hoje e seguir até as 5h desta quinta-feira (16). Durante esse período, os motoristas que se dirigem ao aeroporto deverão utilizar o novo acesso da pista expressa à rodovia Hélio Smidt, também no sentido Rio.

Quem trafegar pela pista marginal norte, no mesmo sentido, e quiser chegar ao aeroporto, precisará seguir até o km 213 para realizar o retorno e, em seguida, acessar a via marginal sul (sentido São Paulo), onde o acesso normal à alça de entrada do aeroporto estará liberado. Já os condutores que seguem pela pista expressa em direção à capital paulista não terão alterações no trajeto.

A ação integra o cronograma semanal de manutenção da Via Dutra, que contempla serviços de conservação do asfalto e aprimoramento da sinalização.





O trecho em obras será devidamente sinalizado, e os painéis eletrônicos da rodovia exibirão avisos para orientar os motoristas sobre a interdição temporária.

A RioSP recomenda que os condutores respeitem as sinalizações e reduzam a velocidade ao se aproximar do local das intervenções, contribuindo para a segurança de todos. Caso chova, o serviço poderá ser suspenso ou reagendado.