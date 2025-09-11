Imagem: DSA/CPTEC Um dos ciclones está perto da Argentina e o outro está mais afastado do continente

Imagens de satélite desta quinta-feira (11) apontam dois ciclones extratropicais sobre as águas do Atlântico Sul.

Um deles está perto da Argentina, não intenso, e o outro, de grande dimensão e intenso, está mais afastado do continente.



De acordo com informações da MetSul Meteorologia, nenhum deles oferece riscos para o Brasil, até porque o mais intenso está longe de terra firme.



Mas foi esse ciclone maior, segundo o instituto, que provocou as fortes rajadas de ventos registradas na região Sul do país, no início da semana.

Na segunda-feira, no Rio Grande do Sul, os ventos chegaram a 101 km/h em Cambará do Sul, 76 km/ em Rolante, 70 km/h em Taquara, 69 km/h em Morro Reuter e 63 km/h em Riozinho.



Em Santa Catarina, as rajadas também chegaram a 84 km/h em Urupema.



O impacto do ciclone também foi sentido no interior de São Paulo, com tempestade de poeira, e no Rio de Janeiro, com aviões arremetendo no aeroporto Santos Dumont pro causa do vento forte.



Impacto do ciclone menor



Ainda segundo a MetSul, o segundo ciclone, pequeno e não intenso, que está perto da Argentina, acompanha o avanço de uma massa de ar frio marítima que deverá trazer marcas mais agradáveis nos próximos dias mais a Leste do Sul do Brasil e áreas perto da costa em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os ciclones extratropicais são recorrentes no Atlântico Sul ao longo do ano, especialmente em meses frios do outono, inverno e começo da primavera.



Eles se formam com frequência nas latitudes médias da América do Sul, especialmente entre o Uruguai e o Sul do Brasil.



De acordo com análises da MetSul Meteorologia, a região está entre as áreas do mundo com maior número de formações desse tipo de sistema atmosférico.



Como se formam



A principal explicação está no encontro de massas de ar de características muito diferentes. Ao longo do ano, frentes frias impulsionadas por ar polar que desce da Antártica se chocam com o ar quente e úmido vindo dos trópicos e da Amazônia.

Esse contraste térmico gera as condições necessárias para a ciclogênese, ou seja, o nascimento de um ciclone.



Outro ingrediente fundamental é a atuação da corrente de jato, uma faixa de ventos intensos em altos níveis da atmosfera.



Segundo a MetSul, essa corrente funciona como um motor para o desenvolvimento dos sistemas, ao favorecer a queda da pressão na superfície e organizar a circulação ciclônica.



Não por acaso, muitos dos ciclones extratropicais observados no Atlântico Sul surgem a partir de frentes frias que ganham força com suporte da corrente de jato.



O oceano também contribui para a frequência desses fenômenos.



Na altura do Rio da Prata e da costa sul-brasileira ocorre o encontro da Corrente do Brasil, de águas mais quentes, com a Corrente das Malvinas, de águas frias.





Esse choque térmico marítimo potencializa os ciclones que já estão em formação e pode inclusive acelerar sua intensificação.



Conforme destaca a MetSul, esses ciclones têm papel fundamental no clima da região. Eles regulam o regime de chuvas, são responsáveis por episódios de vento intenso e viabilizam a entrada de massas de ar frio que moldam o tempo no Cone-Sul.



Embora muitas vezes associados a estragos e transtornos, os ciclones extratropicais são parte essencial da dinâmica atmosférica que garante o equilíbrio climático no Sul do Brasil e países vizinhos, explicam os especialista da MetSul.

