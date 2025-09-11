Reprodução/X (Coutinho/P.Scheuer) Geada em São Joaquim

O Brasil terá nesta quinta-feira (11) um cenário de contrastes entre frio e calor intenso. Enquanto cidades do Sul amanhecem sob risco de geada, estados do Centro-Oeste enfrentam temperaturas que podem passar dos 40 graus, além da baixa umidade do ar.

Na região Sul, a massa de ar frio mantém o tempo firme no Rio Grande do Sul, onde o céu deve ficar limpo e as temperaturas mais baixas pela manhã. No alto da serra catarinense e em pontos do sul do Paraná há possibilidade de geada. Durante a tarde, o calor retorna gradualmente, mas no sudoeste paranaense não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva com raios vindas do Paraguai, de acordo com o ClimaTempo.

No Sudeste, o sol predomina em todos os estados e não há expectativa de chuva. O calor aumenta no período da tarde, principalmente no interior de São Paulo e de Minas Gerais, onde os termômetros devem passar dos 35 graus. A baixa umidade do ar permanece como alerta para a região.

O Centro-Oeste segue com tempo aberto e seco. Em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul as temperaturas podem alcançar os 40 graus. A umidade relativa do ar deve cair a níveis críticos, abaixo de 12% em algumas áreas. Chove apenas de forma isolada no norte de Mato Grosso e no extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde há chance de pancadas mais fortes acompanhadas por trovoadas.

No Nordeste, a maior parte da região terá sol forte e clima seco. Apenas a faixa leste pode registrar chuva fraca e passageira. Cidades como Maceió e João Pessoa devem ter precipitação um pouco mais intensa, enquanto no Recôncavo Baiano há previsão de pancadas isoladas.

Na Região Norte, as instabilidades permanecem ativas sobre o Amazonas, Rondônia e Roraima, com risco de chuva forte e temporais. O Acre pode ter precipitação localizada, mas de intensidade elevada. No Pará, a chuva deve se concentrar no litoral, inclusive em Belém. Já o Amapá e o Tocantins continuam com predomínio de sol, calor e baixa umidade.