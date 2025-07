Reprodução: commons De acordo com a previsão para as cinco regiões brasileiras, não há expectativa de chuvas





O tempo firme e a baixa umidade relativa do ar predominam em grande parte do país neste domingo (6).

De acordo com a previsão para as cinco regiões brasileiras, não há expectativa de chuvas em extensas áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, enquanto a instabilidade se concentra no norte da Região Norte e em áreas litorâneas do Nordeste.

Na Região Norte, o clima apresenta contrastes. Enquanto Amazonas, Amapá, Roraima e o norte do Pará enfrentam chuvas frequentes com risco de alagamentos nas capitais Manaus, Macapá e Boa Vista, o tempo permanece seco no Acre, Rondônia e Tocantins.

Nestes estados, o céu tem poucas nuvens e a umidade do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde. Palmas, no Tocantins, registra a maior temperatura da região, com máxima de 35 °C. Rio Branco apresenta a menor mínima do Norte, com 16 °C.

No Sul, a estabilidade climática é observada nos três estados. O Rio Grande do Sul tem céu claro a parcialmente nublado.

Em Santa Catarina e no Paraná, há possibilidade de nevoeiros pela manhã, com rápida dissipação. Curitiba registra mínima de 6 °C, e Florianópolis, máxima de 21 °C. Não há previsão de chuva em nenhuma das capitais.

O tempo também segue firme em todo o Sudeste. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais não têm previsão de precipitações. Em Belo Horizonte, o dia será de sol com variação de nuvens. Em Vitória, a temperatura pode chegar a 25 °C. No interior paulista, a umidade relativa do ar atinge níveis baixos à tarde.





No Nordeste, o litoral permanece instável. Pancadas de chuva estão previstas desde o início da manhã em estados como Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A capital Salvador pode ter chuva a qualquer hora do dia.

Já no interior nordestino, o tempo será seco e quente, com sol predominando e umidade em queda, principalmente no sertão. Teresina registra a maior temperatura da região, com 35 °C.

A Região Centro-Oeste também tem tempo estável em todos os estados. Em Brasília e Goiânia, o sol aparece desde cedo, mas a umidade relativa do ar chega a 20% em algumas áreas, especialmente urbanas.

Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a presença de nuvens aumenta à tarde, sem previsão de chuva. A mínima em Brasília e Campo Grande é de 13 °C. Goiânia atinge 31 °C à tarde.